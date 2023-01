El incendio en El Hoyo fue contenido y los evacuados pueden volver a sus hogares

"No hay nada de lo de la RAM", dijo, y agregó que "no apareció ningún panfleto. Alguien subió un panfleto viejo a las redes y lo levantaron, e incluso de ese panfleto no se conoce el origen".

Desde la Unidad de Planificación del Servicio Provincial de Manejo del Fuego-Secretaría de Bosques señalaron que "continúan las tareas con herramientas manuales, equipos de agua y medios aéreos para controlar focos activos para su posterior liquidación".

Más temprano, la jefa de Defensa Civil de El Hoyo, Luciana Cárdenas, dijo a Télam que el panorama era "mucho más alentador" y que, tras la reunión del Comité de Emergencia Municipal (COEM) "se levantó ayer (lunes) la alerta naranja para los barrios afectados que eran Valle del Pirque y El Sauzal", por lo que la población evacuada "está volviendo a sus hogares".

Cárdenas había informado cerca del mediodía que el incendio se encontraba activo y todos los recursos disponibles operativos: "están los medios aéreos trabajando y queda mucho por delante y por el momento tenemos una casa afectada y dos galpones", dijo.

En el lugar trabajaban 142 combatientes en línea, a los que se suman 17 como personal de apoyo y se mantiene colaborando el helicóptero Chinook, con una capacidad de arrojar 10.000 litros de agua.

El operativo cuenta con la coordinación del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) y el apoyo de un meteorólogo de la misma institución, que monitorea el pronóstico para el área afectada, lo que apunta a optimizar la toma de decisiones y garantizar la seguridad del personal, según se informó.

Por su parte, el Ministro de Seguridad, Miguel Castro, habló de la situación del incendio en la zona de El Hoyo y resaltó que este martes “es un día importante”.

Castro aseguró que las tareas ahora se concentran en la zona alta, “con un abordaje con todos los elementos, mantenemos el control de cenizas en la parte urbana”.

El Ministro, en una entrevista con Radio 3, valoró la coordinación con Nación y señaló que “en este incendio ha habido una organización muy coordinada, Provincia ha dispuesto todo el equipamiento y estructura. Se está haciendo un abordaje integral de la problemática para darle el contenido y contención a todos quienes intervienen en este incendio”.