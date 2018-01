El empaque sólo acordó el sueldo de postemporada

“Cerramos la postemporada que debíamos haber arreglado en julio. Se trata de un aumento del 8 por ciento, en una suma no remunerativa para todos los trabajadores, que de bolsillo será un 9,2 por ciento (no hay aportes). La negociación por el resto de la temporada se pasó al martes para poder arrancar con el trabajo de forma normal”, indicó Rubén López, secretario general del gremio de la fruta, a LM Cipolletti.

Aseguró que a la mesa paritaria fueron con un pedido de incremento salarial del 24,5 por ciento anual. “Aún resta discutir el inicio de la temporada, un 16,5 por ciento, y así equiparar los sueldos al costo de la canasta básica”, expresó.

“Nos preocupa más no cerrar la temporada que la postemporada. Si el martes no se llega a un acuerdo es muy difícil que comiencen a trabajar los galpones, y si alguno arranca tendremos que ir a pararlos. Los empresarios estaban dispuestos a no discutir nada y pasar todo para el martes, pero la presión de los trabajadores que se movilizaron logró que al menos se pueda cerrar el año pasado”, dijo.

La reunión del martes será clave para una temporada sin contratiempos, ya que el lunes arrancaría la recolección de peras Williams.