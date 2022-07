El duro descargo de Pepe Cibrián contra Georgina: "Me destrozó el alma"

Todo ocurrió cuando la conductora de A la Barbarossa (Telefe) quiso proteger a su íntimo amigo y advertirle que no firme ningún papel. “Estábamos preocupadas con el grupo de amigas de Pepe porque no queríamos que se case. Pobre, a lo mejor el chico es un amor y yo pido disculpas a toda su familia que me deben de odiar y detestar”, había dicho al aire de su programa.

Este miércoles, el director teatral rompió el silencio y habló con Intrusos sobre lo sucedido. "Me dolió profundamente lo que sucedió con Georgina, porque es una amistad de cuarenta años. Me dolió muchísimo porque compartimos tantas cosas de la vida, muertes, nacimientos, todo", comenzó.

"Sinceramente, Georgina, me destrozaste el alma. Quizás lo dijo para que su programa tenga más rating, no lo sé, porque nos pidieron que fuéramos el lunes para que ella nos pida perdón, nosotros no necesitamos que nos disculpe nada", agregó.

Tajante, lanzó: "Se equivocó fuerte, porque se perdió una amistad de toda la vida. No existe más, hay cosas que no se pueden perdonar. La traición tan baja es espantosa, es una estafa a la amistad. Eso y que me dijeran que tuve cáncer creo que son de las cosas que más me han dolido en la vida. Y el cáncer se cura y esto no".