Fue ahí que el periodista reveló cuál es el secreto para poder superar esta situación: “No te podés deprimir porque si te deprimís te entregas. Es al revés, tenés que pelearla más. Yo nunca me deprimí por eso y fue muy fuerte toda la experiencia. Si te pones a pensar, yo tengo un riñón de una mujer dentro mío”.

Para cerrar, Jorge Lanata le habló directamente a Silvina Luna y le dio su consejo: “¿Qué va a hacer si no da la pelea? La tiene que pelear, no queda otra”.

Y bien parece que piensa darla, ya que en la nota con Ángel de Brito, la modelo reveló todo lo que quiere hacer tras ser intervenida quirúrgicamente. “Me imagino que tener una pareja, formar una familia, son cosas que se van postergando por todo esto que vas atravesando”, le dijo Ángel.

“Sí, desde hace mucho. Ya, desde antes, me iban diciendo, y los años fueron pasando también. Encima es un deseo que lo descubrí o se me despertó hace un tiempo. En el fondo siempre fui medio ‘Susanita’, pero después en las relaciones no se dio. Tuve varios noviazgos y no pasó”, reveló Silvina Luna.

“A veces sueño con que, cuando me trasplanten, pueda tener un bebé o pueda adoptar un niño. Quiero devolver todo ese amor que me dan a mí a alguien”, admitió.

“También quiero agradecerle a la gente. Cada persona que me encuentra en la calle, me alienta un montón, o me dan estampitas y me ayudan a sentirme mejor, a sentir que a otras personas les pasa lo mismo. Esa es mi creencia, creer en mí, en mi fuerza, en lo que tuve que atravesar todo este tiempo, las enseñanzas que tuve que me hacen mantenerme en pie”, cerró emocionada.