La gala del miércoles por la noche del Canta Conmigo Ahora tuvo uno de sus momentos más tensos, como así también un tanto discriminador. Es que el Puma Rodríguez dejó trascender que una de las participantes más queridas y que más conmueve del certamen, Flor Álvarez, quien es no vidente y también está embarazada, no tiene lo que se necesita para hacerle frente una carrera internacional.

Embed

“Me siento identificado con Flor, es una remadora”, dijo Gustavito de Los Tulipanes, muy emocionado. “Me pasa algo desde la primera vez que te vi, trato de cerrar los ojos e imaginarme a tu bebé resonando con tu voz y con tus músculos”, agregó Locho Loccisano.

“Ver a las dos interactuando son imbatibles”, sentenció el Bahiano y destacó el rol de Marisol: “Súper generosa dejando tu lugar para que ella llegue a donde quiera llegar me pareció increíble”. Por su parte, Luciano El Tirri valorizó la condición de artistas callejeros tanto de Flor como de su novio Lucas. “No es fácil estar ahí, cuando llueve, hay sol hace frío, ella está embarazada. Y tenés que tocar todo el día”, alegó. “Acabo de presenciar algo bello, son bellas y lo que hicieron es arte”, cerró Manuel Wirtz con un gran poder de síntesis.

En total, la dupla sumó 97 puntos, suficientes para colocarse entre los mejores 14 del certamen en busca del premio mayor. Sin embargo, cuando parecía que todo estaba dicho, Alejandro Paker, el gran villano del programa, quien, si estaba de pie, apuntó contra uno de los pocos que no se había parado: el Puma Rodríguez (a él se sumaron Celeste Carballo y Bebe Contepomi). Justamente, esto fue una especie de venganza del exigente artistas, ya que, en más de una oportunidad, el venezolano le había reclamado lo mismo.

canta-conmigo-ahora-flor-alvarez.jpg

“Se generó algo cada vez que viene Florencia, que nos pasa a nosotros, al público, a vos Marcelo; algo que se rebela y nos invade como una ola de mar. ¿Qué pasó que el Puma, que es de los que más se conecta con todos los participantes, que esta vez no se conectó?”, se preguntó el jurado.

“Ellas cantaron bien, pero entre la razón y el corazón siempre tengo que buscar la razón porque emerge y fluye la verdad”, comenzó diciendo el venezolano para justificar su decisión, lo cual ya generó siento malestar, ya que en más de una ocasión los mismos jurados aseguraban que los cantantes debían generar esta conexión. “Al final de todo esto, los 4 o 5 mejores van a representar a este país a nivel nacional e internacional, de ahí van a salir las estrellas que nos van a reemplazar a todos. Tengo que pensar con la razón y no con el corazón, por eso no me levanté”, agregó, redondeando la idea.

Embed

Si bien Marcelo no ahondó en el debate para no generar una polémica, las redes lo hicieron y mientras algunos aseguraba que el Puma hacía mención a que él no la iba a votar por “lástima” otros hicieron hincapié en que el artista manifestó que no siente que ella pueda seguir con una carrera internacional.

“¿Que discriminador, quiso decir que alguien con ceguera no puede representar a un país?”; “Bien por el Puma. No al voto lástima”; “Que por su condición de ciega la voten por lastima también es injusto para ella, porque no se están fijando en su talento”; “Que tiene que pensar con la razón y no con el corazón, pero en programas anteriores dijo que el objetivo de un artista es llegar al corazón. ¿Entonces en qué quedamos?”; “Porqué tiene problemas de no videncia y no puede hacer escenario no se lo merece? Andrea Bocelli también en no vidente y hoy es excelente en el escenario” y “En este caso decide el corazón, pues se trata de que lo que hace la participante provoque emociones, y esas, llegan al alma y al corazón. No se trata de razonamientos como en una decisión de negocios. El Puma usó mal su criterio”, fueron algunos de los comentarios que circularon en las redes.