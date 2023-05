El Bebe Contepomi contó la verdad de su partida de Canal 13 y TN

“Por ejemplo para Telenoche me llamaban según la necesidad, si había una noticia que abarcaba el día, ahí no y decía bien que no me llaman”, arrancó contando, en relación al clásico noticiero de El Trece.

imagepng.webp Bebe Contepomi, conductor por 25 años de La Viola

Además, continuó explicando: “Todo lo demás ya empezaba a ser muy abrumador. Cada productor que tiene un turno, es exclusivo pero no saben que estás en todas las producciones. Vos abarcas entonces 24 horas de noticias”.

“con 50 años si no me reinventaba ahora, me marchitaba. Tres años me llevó tomar esta decisión, además te preguntas, ¿me atenderán el teléfono si no tengo más La Viola? en un momento te preguntas cuantos te quieren de verdad y a cuántos les servías. Pero me atienden todos”, agregó Contepomi.

En relación a la decisión contó: “Fue una decisión muy pensada y relajada, en el canal estuve 29 años y en La Viola 25, yo siempre pertenecí a la parte de las noticias, ya no tenía la misma energía y las mismas ganas”.

Por último, respecto al trabajo que realizó y el desgaste que conllevó, dijo: “Fuimos los número uno porque estábamos todo el tiempo pendientes de las noticias, teníamos una responsabilidad enorme sobre la noticia relacionada a la música, yo en un momento dejé de escuchar música”.