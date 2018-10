Echan a pareja gay de una pizzería por darse un beso

“Estábamos cenando, sentados uno al lado del otro. Se acercó el encargado del lugar a echarnos porque ‘esto es un ambiente de familia, yo no les falto el respeto pero ustedes compórtense’, nos dijo”, denunció Tomás en su cuenta de Facebook, y continuó con su relato: “El encargado, un cocinero y dos mozos nos corrieron una cuadra y media por Scalabrini Ortiz. Nos forcejearon, nos separaron, me pegaron en la cara y en la espalda en el medio de la calle Güemes”, contó. Pero el angustiante y violento episodio no quedó ahí. “(Los empleados de la pizzería) nos escoltaron a un cajero gritándonos ‘putitos de mierda, no vuelvan más a mi pizzería’”, se descargó Tomás Rodríguez.

“El mozo me pegó en la cara y me caí contra el piso. ‘Los vamos a meter en cana, son unos asquerosos’, decían”.Tomás Rodríguez. Relató los hechos a través de su cuenta de Facebook.

“Nos quedamos quietos en el semáforo con ellos atrás que nos seguían diciendo ‘no vuelvan más, putos de mierda’”.Joaquín Guevara

Agredidos y humillados por cuatro empleados

Por lo pronto, el dueño de la pizzería, Sergio Rivadulla, contó que decidió echar al encargado del local y que se comunicará con las víctimas para que le cuenten bien qué ocurrió para evaluar qué otras medidas disciplinarias tomar. “Dijo que en una mesa había una familia que se quejó y también dos señoras mayores de otra mesa le hicieron señas. Nada de eso lo justifica”, contó el dueño del establecimiento a Infobae y reflexionó: “¿Decir que es un salón familiar y por eso está mal que una pareja se dé un beso? No se puede trabajar con alguien que tome esa actitud”.

Lo que irritó al encargado fue que se sentaran uno al lado del otro y no disimularan que eran una pareja gay. La situación se puso tan violenta, que los jóvenes se fueron sin pagar, lo que enojó más al encargado, a los mozos y a un lavacopas, quienes los persiguieron. “Nos decían ‘putitos de mierda, vengan a pagar lo que deben. Si quieren chúpense la pija entre ustedes pero no vengan a la pizzería a mostrarse’”, relató Tomás. Para abonar los $350 que debían, no les aceptaron la tarjeta de débito y los “escoltaron” hasta un cajero automático mientras los seguían insultando.

El escrache ya tiene fecha: este sábado

El conductor Franco Torchia, el periodista Osvaldo Bazán y el escritor Tomás Balmaceda, entre otros, se sumaron a una campaña contra la pizzería en la que ocurrió el incidente con los jóvenes Tomás Rodríguez y Joaquín Guevara. En un posteo que Tomás hizo en Facebook, anunció que para el sábado se organizó una movilización a la puerta del restaurante Accademia della Pizza, que fue irónicamente rebautizada como Accademia della Violenza. La movida está prevista para las 18 en Scalabrini Ortiz y Santa Fe.