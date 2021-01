¿Diego Poggi mintió con el supuesto mensaje de rechazo de su papá?

“Le acabo de contar a mi viejo que estoy de novio (con un chico) y que me voy de vacaciones con él. Que tipo agradable”, escribió el influencer en Twitter, para compartir la captura del chat en cuestión, la cual mostraba una terrible respuesta. “Linda noticia, no la quería escuchar nunca. Que seas muy feliz, olvidate de que tenés papá”, habría sido el mensaje de su padre.

Inmediatamente, Diego abrió un hilo en esa red social y relató cómo se sentía tras ese rechazo de su padre. “Lamentablemente no es joda. En otro momento me hubiese puesto mal. ¡Hoy realmente me chupa un huevo!”, arrancó Diego Poggi, y luego siguió: “Capaz que me arrepiento de haberlo subido en un rato. Pero sé que hay pibxs que pasaron o pasan por lo mismo. Lo único que importa es ser lo que quieran ser… Y aclaro esto, mi viejo es el mejor de todos. Honesto, buena persona, un tipazo. Pero bueno, es de otra generación y estas cosas supongo que cuestan”.