Día del Chocolate: beneficios de un dulce que genera placer

Cada 13 de septiembre se celebra el Día Internacional del Chocolate, en honor al nacimiento del escritor Roald Dahl, conocido por ser el autor de "Charlie y la Fábrica de Chocolate", con el objetivo de celebrar este dulce hecho a partir del grano de cacao. Su ingesta se realiza meramente por placer y no por hambre real. En algunos casos, porque nos da felicidad, en otros para evadir problemas, emociones o pensamientos: lo que conocemos como "hambre emocional". Las emociones se vuelven protagonistas en estos días. Tenemos que aceptar aquello que nos pasa y tratar de no volcarlo y traducirlo en comida. Calmarnos con cosas que nos hagan bien, porque de lo contrario le estaremos enseñando al cerebro a comer cada vez qué hay una emoción que nos perturba, poniendo comida en la boca cuando el cuerpo no la necesita. Esto, sin duda, podría llevarnos a un atracón. Es por eso que su consumo debe ser moderado eligiendo un chocolate con mayor porcentaje de cacao.