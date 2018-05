Después del agua, River se entonó con una Copa

El Millonario escaló a la octava posición con 42 unidades y está sólo detrás de Racing y Talleres (ambos con 25), que por ahora son los primeros en entrar al segundo certamen internacional en importancia detrás de la Libertadores. Hace números River sabe que un triunfo ante el Ciclón lo pone automáticamente en la Sudamericana 2019, mientras que con una igualdad deberá esperar que no se den otros resultados. Para quedar afuera, Defensa y Justicia debería ganarles a Arsenal, Unión a Independiente por más de un gol, Argentinos a Vélez por más de cinco goles, y Belgrano a Temperley por más de ocho. Es decir, casi un milagro. Si pierde también tiene grandes chances, ya que deberán ganar Defensa, Unión, Argentinos y Belgrano (sin importar la diferencia de gol). Con que uno de ellos no gane, River clasifica. Para la Libertadores ya no hay chances matemáticas directas, aunque sí varias otras posibilidades. Primero, claro, si gana la actual edición y si obtiene el tricampeonato de Copa Argentina. La otra variante a la que puede apostar es salir sexto (alcanzar la línea de Talleres y Racing, es decir, que pierdan los dos) y esperar que Boca, Independiente o la Academia ganen la actual Copa o que San Lorenzo se imponga en la Sudamericana, lo que liberará otro cupo para la Superliga. Por todo esto, la victoria ante el Pincha se festejó el doble y llega al fin del torneo con mucha ilusión.

Scocco: golazo en pocos minutos

Nacho Scocco volvió a mojar para River, otra vez entrando desde el banco. Con una tremenda media vuelta, el ex Newell’s liquidó la historia ante el Pincha. Lleva 10 tantos en la Superliga y es el goleador del equipo, incluso con pocos minutos. En esta oportunidad entró con todo, se juntó bien con Pratto y le sigue metiendo presión al Muñe para ser titular.

tabla river