Despidieron a dos panelistas de LAM: quiénes son y por qué

Estefi Berardi confirmó que no seguirá en el panel de LAM.

El panel de "angelitas" se renueva todos los años y hay espacios que so n rotativos. Pero algunas de las panelistas son históricas y nadie se imaginaba su abrupta salida, como es el caso de Andrea Taboada , una de las dos despedidas del ciclo de América.

“ Estoy muy triste, no fue mi decisión para nada. No estaré más en LAM. Obviamente le agradezco a todos mis compañeros... A Ángel de Brito y Mandarina Televisión... Los voy a extrañar siempre” , escribió Taboada en sus historias de Instagram, sin dar más detalles. Y cerró con el "LAMMMM" que ella misma popularizó hace ya tanto tiempo.

LAM.jpg Andrea Taboada comunicó su tristeza por el despido.

No trascendieron los motivos de la sorpresiva desvinculación de Taboada, quien además era una de las panelistas más cercanas a Ángel de Brito, con quien viajó a Europa de vacaciones en agosto del año pasado.

Pocos minutos después, de Brito publico en sus redes un comunicado: "Como todos los años, vamos a renovar el elenco. Desde julio, se sumarán nuevas ANGELITAS”, sin dar explicaciones del motivo de los despidos.

Casi en simultaneo, la otra panelista despedida salió a hablar del tema. Con un video en sus historias de Instagram, Estefi Berardi confirmó que “A fin de mes me despido de LAM. Venía sintiendo que era momento de otra cosa, se vienen otros desafíos”.

Sin embargo, ella desmiente la versión del despido. “Es una decisión que venimos charlando hace un tiempo con Ángel, nadie me despidió. Estoy super contenta y muy agradecida por todo lo lindo que me dio el programa”, expresó Berardi. Y agregó que “me sorprendió mucho la noticia de Andrea, yo no tenía ni idea”.

También reconoció el crecimiento mediático que tuvo gracias a la exposición en el programa, donde mantuvo peleas constantes con Yanina Latorre y fue protagonista ella misma del escándalo de las infidelidades de Fede Bal.

“Me cambió la vida. Creo que nunca tuve tantas propuestas como estos años, gracias a que Ángel me puso en ese lugar. Aprendí tanto laburando al lado de él que me voy siendo una mejor persona”, reflexionó Estefi.

El conductor, por su parte, no pudo ocultar el enojo que le causó la filtración de la información. “Era un secreto que íbamos a contar en LAM pero como (paradójicamente) se filtró, lo confirmo”, escribió de Brito. Y cerró con una frase de ocasión: "Les deseo lo mejor en sus nuevos proyectos".