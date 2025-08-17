Video: Impactante accidente de Juan Ignacio Álvarez en la Fiat Competizione en el autódromo General Roca

El piloto regional sufrió un vuelco en la categoría telonera del TC 2000 y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro médico.

El accidente ocurrió en la categoría telonera del TC 2000 en General Roca.

El regreso del automovilismo en pista a General Roca después de seis años tuvo un accidente impactante que gobernó la escena. Fue en una de las categorías teloneras, la Fiat Competizione, donde Juan Ignacio Álvarez sufrió un vuelco cuyas imágenes generaron preocupación, pero afortunadamente el piloto no sufrió heridas graves.

El hecho ocurrió en la final, a falta de 10 minutos para el cierre de la carrera.

Álvarez fue trasladado rápidamente a un centro médico donde se mostró en buena forma para el calibre del accidente que padeció. Según se informó, el piloto siempre se movió por sus propios medios.

Juan Ignacio Álvarez protagonizó un espectacular vuelco en la final de la @fiatcomparg en General Roca.#FiatCompetizione #Alvarez pic.twitter.com/Yt0Qohah3I — Carburando (@CarburandoTV) August 17, 2025

Las imágenes del accidente circularon rápidamente por las redes sociales por su espectacularidad, con la tranquilidad de que Álvarez se encuentra en buen estado de salud.

En cuanto a los resultados, Daniel Cosenza (foto) se quedó con la victoria en la final de la Fiat Competizione, que disputó su sexta fecha. Tras largar en la primera fila, logró obtener la victoria de principio a fin al mando del Fiat #6 con un tiempo de 23:16.761. Agustín Roberi finalizó en la segunda colocación a +3.429 y Ramiro Lafuente terminó en el tercer puesto a +5.472 de la punta.

cosenza auto fiat

La otra telonera del TC2000 fue la Fórmula Nacional, cuya final del domingo se disputó en segundo turno.

Tras el triunfo de Julián Ramos con el monoplaza #2 del CB Racing el sábado, al día siguiente la victoria quedó en manos de Benjamín Squaglia con el monoplaza #86 del Fauro Sport, quien había salido segundo el día anterior.

El TC 2000 dio un buen espectáculo

En tiempos donde las diferentes categorías del automovilismo nacional alternan carreras aburridas y otras más entretenidas, la final del TC2000 en Roca fue un buen espectáculo.

Desde la clasificación del sábado, cuando Matías Rossi no pudo tener una tarde positiva, pero al día siguiente prevaleció en la final a bordo de su Toyota. Partió desde el cuarto lugar y con maniobras interesantes sobre Diego Ciantini y Nicolás Palau construyó su primera victoria del año en la sexta fecha, que además lo depositó en lo más alto del campeonato.

matias rossi tc 2000

Para el "Misil" es el triunfo número 45 en la categoría.

El podio de la categoría principal que corrió en Roca este fin de semana lo completaron Emiliano Stang y Nicolás Palau.

Rossi lidera en la general de este año con 116 puntos seguido de Stang con 115 y Franco Vivian con 98. La próxima fecha se correrá el 31 de agosto en Junín, provincia de Buenos Aires.

Saldo positivo en el regreso

El presidente de la AVGR, Jorge Goyo Martínez, estuvo en el podio entregando los premios junto a Diego Levy, máximo referente de la categoría.

Fue el regreso de las categorías nacionales a Roca, una plaza que tiene mucha historia en el automovilismo nacional y que desde la convocatoria del público respondió a las expectativas.

En las calles de la ciudad se vio mayor movimiento a partir de la llegada de equipos, pilotos y el público que mueven las distintas categorías.

Hay intenciones de repetir y que las carreras en pista vuelvan a tener este circuito del alto valle rionegrino como uno de sus escenarios más importantes.