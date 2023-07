Talleres dio el golpe y eliminó a River de la Copa Argentina

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1682206202384510976&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE TALLERES! #CopaArgentinaEnTyCSports Después de varios ataques fallidos de la T, Garro adelantó a los cordobeses en el marcador 1 a 0 ante el Millonario. pic.twitter.com/So23bGRy3L — TyC Sports (@TyCSports) July 21, 2023

Más allá de que el mencionado gol de Garro tuvo algunos rebotes antes de entrar, eso no significaba que Talleres estaba titubeando. El equipo de Javier Gandolfi venía siendo muy directo a la hora de buscar el arco contrario. Y por eso era merecedor de un gol. Pero cuando lo consiguió no se durmió en los laureles sino que supo que no podía sacar el pie del acelerador y mucho menos ante un River que buscó el empate aunque no tuvo la lucidez de otros partidos como para encontrar es resultado que, al menos, lo llevara la definición por penales.