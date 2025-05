El sorprendente cambio de vida de una de las estrellas de la Liga Confluencia

image - 2025-05-06T154531.884.jpg Natan en el campo. Una de las estrellas de la Liga Confluencia cambió de vida.

El último impulso para este sorprendente cambio de vida se lo dio la noticia de que “voy a ser papá, mi pareja Agus está embarazada de cinco meses, esperamos una nena”, confiesa con emoción desde el campo en un alto laboral en la mañana de este martes.

Trabaja en Añelo y su última relación con el más popular de los deportes fue un muy fugaz paso por el equipo de esa ciudad. Creyó que sería posible desarrollar las dos cosas al mismo tiempo pero se le puso cuesta arriba.

“Ya trabajando en el campo me habían llamado de Añelo pero estuve entrenando un mes y después no pude seguir, llegaba fusilado al entrenamiento y no le iba a servir a nadie. En su momento lo vi con buenos ojos para jugar al fútbol y descansar un poco más antes que ir y venir desde Allen cada día a la zona de Vaca Muerta”, admite al tiempo que coloca un poste.

“Es que trabajo en el sector de electricidad, con muchos montajes, cañerías, línea de media tensión. Además de la colocación de postes, hacemos excavaciones, tensando de los cables… De a poco fui aprendiendo, las tareas siempre son las mismas, repetitivas pero uno siempre sigue capacitándose”, asegura desde el “medio de la nada”.

image - 2025-05-06T154901.057.jpg Cayuqueo con la camiseta de Fernández Oro en la última Liga.

Son jornadas extensas, “de 8 a las 18 que cansan. Antes subía y bajaba todos los días, me despertaba a las 4.15 para ir desde Allen a tomar el cole en Cipolletti y a la vuelta llegaba a las 21.15. Era comer y dormir un par de horas para arrancar de nuevo al otro día, una locura. Por eso ahora me quedo en la casa que iba a darme el club, la alquilo”, cuenta quien vistió la número 7 del Trueno Verde en la temporada pasada.

Lejos de victimizarse, asegura que igualmente “no es un trabajo pesado. Las excavaciones las hacemos con las máquinas, los postes con hidrogrías. Te exponés al calor, al frío, el viento y andás caminando de un lado para otro, eso sí”, analiza los pro y los contra de su laburo el pibe que en el Granate jugó con figuras de la talla de Pepo de la Vega y Tomás Belmonte.

Tampoco reniega de los riesgos pues “se toman medidas precautorias, se corta una línea para que coloquemos otras nosotros”. El allense se siente cada vez más cómodo en un rubro en el que “si bien está relacionado indirectamente al petróleo -porque lo nuestro es más la electricidad- no deja de ganarse bien”. Aunque el sueño de volver a jugar sigue intacto.

¿Tenía razón el viejo?

En medio de tanto esfuerzo, suele invadirlo la nostalgia. Y en esas ocasiones se le viene a la mente la predicción a modo de advertencia de su padre, al que perdió hace poco y extraña horrores.

“A veces se me pasa por la cabeza el recuerdo de mi papá que siempre me decía ‘¿a qué vas a venir acá, a trabajar? ¡Quédate en Buenos Aires, hijo!”, recuerda con emoción.

Esa espina de haber estado tan cerca del fútbol grande lo acompañará siempre. “Y no te voy a mentir, uno se pregunta qué hubiera pasado, me quedó esa duda eterna. Hace poco viaje para Capital Federal de paseo, de vacaciones, una ciudad en la que viví casi 8 años y un bajoncito chiquito me agarró”, reconoce.

image.png Natan junto a su recordado papá y a su leal mamá.

Admirados con su pasado futbolero se quedan los nuevos compañeros de Natan. Los muchachos “escuchan que jugué en Lanús y me preguntan mucho. Son distintas formas de vida. Ellos empezaron a temprana edad a laburar, me preguntan por los jugadores, por los famosos… Y yo sigo teniendo 24 años, soy aún joven para el campo y también para el fútbol”, reflexiona en la charla telefónica.

Sus amigos no se resignan a verlo en el pozo al atacante que tan bien pintaba. “Me vuelven loco con que tengo que volver a jugar, para mejor tuve un buen paso por Oro y en junio se abre el libro de pases. Las ganas de volver están”, blanquea una vez más.

El gran dilema

Natan se debate entre dedicarse de lleno a su trabajo actual, dejar el petroleo para volver por “una última chance” al fútbol o hacer las dos cosas en paralelo. ¿Del campo petrolero al campo de juego?

Esto último -todo junto- es lo que “me gustaría”, acepta. Claro que no es simple. “En la Liga Confluencia no me dan los horarios, las distancias. La única que me queda es Añelo”. ¿Se pondrá la del Verde?

Embed - Natán Cayuqueo

“Es el gran dilema, tengo muchas sensaciones, estoy con la controversia, la duda… Por qué no una última oportunidad en el fútbol pero a la vez hay que subsistir”, analiza las alternativas.

Mientras deshoja la margarita cuenta con el incondicional apoyo familiar. “Mi mamá contenta haga lo que haga, mi hincha número uno, aunque le da un poquito de tristeza que esté alejado de la cancha, a ella la hacía sentir feliz verme allí adentro…”, asegura y se le pianta un lagrimón.

image - 2025-05-06T154638.617.jpg El crack junto a su madre y a Agus.

Por lo pronto, Natan anda en la dulce espera… “Con Agus hace un par de meses nos enteramos que vamos a ser papás, fue un tanto inesperado pero es una bendición. Siempre es lindo tener el respaldo de la familia y en ese sentido muy feliz”, afirma.

image - 2025-05-06T154725.984.jpg Se viene una nena... Su pareja está embarazada de cinco meses.

¿Lanús o Boca?

Hincha del xeneize y con pasado en el elenco del Sur del Gran Buenos Aires, Cayuqueo lo piensa un ratito pero finalmente se la juega: “Voy a ir con Boca”.

De estrella de la Liga a petrolero. El ex granate que no se pone colorado por revelar sus sentimientos ni por su nueva y sorprendente vida. ¡Crack!