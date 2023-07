Cómo fue el cara a cara del Pollo Vignolo y Diego Díaz después que casi se van a las manos

En el ambiente del periodismo deportivo suele haber mucha camaradería, y no es extraño que colegas de distintos canales se lleven bien a pesar de estar en emisoras contrarias. Sin embargo, a veces los egos logran flaquear esa buena onda y terminan generando peleas entre figuras contrarias. Hace un tiempo, el Pollo Vignolo y Diego Díaz tuvieron un fuerte cruce de indirectas al aire, sin embargo, pocos saben que luego ambos se encontrarse frente a frente.

"Hay ex jugadores que están en los medios y muchos periodistas los critican, pero muchos de ellos se prepararon. Algunos. Hay otros que jugaron 10 minutos y se piensan que pueden hablar", fue la picante frase que dijo el Pollo Vignolo en 2018 dirigida a Diego Díaz, quien más tarde en su programa le respondió.

"Hay periodistas que son de All Boys y de Boca… y algunos hacen el maquillaje que son de All Boys, pero bueno. Y te hubiera gustado jugar aunque sea nueve minutos en primera, ¿no? Aunque sea un ratito", fue la contundente réplica del periodista de TyC Sports.

Sin embargo, ahora se supo que ambos terminaron encontrándose mano a mano. Quien lo contó fue el propio ex futbolista en una charla en el canal de YouTube de Gonzalo Cardozo.

"En uno de los partidos que cubrí a la Selección cuando jugó en la Bombonera me lo crucé, en uno de los partidos en pandemia. Había terminado el programa de la previa que yo hacía en la cancha de Boca y quería matar el tiempo pero en ese momento no había ni un puesto de gaseosa, panchos ni nada", explicó Diego Díaz.

"Estaba sentado y no sabía que hacer durante esas tres horas y en un momento me levanté y fui a caminar por los pasillos interiores por si alguno vendía algo. No había nadie en el pasillo, pero justo viene de frente él caminando", agregó el conductor.

"Mientras iba caminando y lo vi, dije 'ya no hay marcha atrás, o termina a las trompadas todo o... no hay manera'. Ninguno podía esquivar al otro porque tampoco había gente que nos pudiera salvar", admitió.

"Había un proceso de unos segundos, pero cuando estábamos a uno o dos metros, abrimos los brazos y nos saludamos. Dijimos 'bueno, ya está, ya pasó, ya somos grandes'. Me dijo 'me equivoqué', le dije que yo también y ya terminó", reveló.

"No tenemos amistad porque no tenemos ambientes en común más allá de trabajar de los mismo, pero está todo bien", concluyó Diego Díaz.