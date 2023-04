Denunció que él y su pareja fueron víctimas de una brutal golpiza en patota

"Nos enteramos que uno de ellos estaba con dolores y diarrea mientras estaba al cuidado del padre, pero no se estaba haciendo nada al respecto. Con mi pareja decidimos ir a buscarlo, con su permiso, para llevarlo al Sanatorio. Ella llamó a su otro hijo para que saliera, pero en cambio salió la ex pareja con todo un equipo de fútbol atrás", relató.

La madre de los pequeños ya había realizado una denuncia por violencia previa.

Ataque

Ataque

Y agregó: "Estaban todos alcoholizados. La agredieron a ella, la insultaron y le rompieron el celular. A mi me vino a buscar él con los otros, me tiraron al piso y me dieron patadas en la cabeza. Después dio la voz de orden y todos desaparecieron, como si no hubiera pasado nada. Nosotros habíamos ido por otra situación, pero terminó así".

Luego del brutal ataque, personal de la Policía de Río Negro se acercó al lugar y tomó conocimiento de lo ocurrido. "Él se hizo el desentendido, como que no había pasado nada, decía que no nos conocía. La Policía, por su parte, no hizo mucho", afirmó. Y remarcó que, tras brindar información a los uniformados, se fue hasta el Sanatorio Río Negro para recibir asistencia médica.

"Fui a hacerme una revisión y quedó constancia de las lesiones que tenía: en la cabeza, en el tórax, en las piernas, la cadera y los brazos. Esto fue justo para mi cumpleaños", contó.

En cuanto a su pareja, ella se encuentra en buen estado de salud, pero con mucho miedo por lo que hizo su ex. "Le rompieron el celular, la re putearon. Creo que en el estado en el que se encontraban no se dieron ni cuenta de lo que hacían", indicó.

También detalló que ya realizó la denuncia en la Comisaría 24° de Cipolletti y en la Comisaría de la Familia. El próximo paso sería asesorarse sobre lo sucedido en el Ministerio Público Fiscal.