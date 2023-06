Denuncias cruzadas: avanza la investigación sobre maltratos en el hospital

Para la jefa de UTI, "todo parecía que estaba acordado hasta que el 29 de mayo me advierten que los pacientes estaban siendo bañados con agua fría. A mí lo que me preocupaba era el sufrimiento de los pacientes y no entender por qué ante la posibilidad de calentar agua se hiciera así. Ahí surge mi intento de resolver la situación y de asegurarme de que eso no ocurra y que la caldera llegue. Esto desencadenó en un conflicto interno que terminó en esta situación y denuncias cruzadas".

A raíz de esta situación, Orlandi solicitó una medida cautelar para que cesen esas prácticas a pacientes críticos y una denuncia por amenazas contra dos enfermeras. Por su parte, las dos profesionales habían denunciado el 1 de junio a la jefa del servicio de UTI por maltrato laboral.

Darío Valladares, presidente de la Asociación de Enfermeros de Río Negro, respaldó a las dos enfermeras que denunciaron a Orlandi. Aseguró que "este problema viene desde hace tiempo. Nosotros en mayo pedimos una reunión a raíz de todos los inconvenientes que estaban teniendo no solo con la parte estructural sino con las relaciones humanas por maltratos".

El presidente de la Asociación de Enfermeros rionegrina, dijo que el maltrato a pacientes con duchas de agua fría "está totalmente descartado. Está en los informes de enfermería. Hacer una acusación tan grave como la que hace Orlandi de pacientes bañando con agua fría es tremendo. Es poner en dudas todo el trabajo de un equipo profesional que históricamente no se los reconoce por ser maltratadores, sino por ser garantes de derechos", expresó.

Valladares detalló que en su momento plantearon una instancia de diálogo para empezar a acordar cómo trabajar y bajar el nivel de conflicto. Desde la perspectiva de Orlandi la intención de llegar a estos niveles de conflictividad responde a algo gremial y político. "Por detrás, como siempre, aparecen los gremios y asociaciones que utilizan los medios más bajos y las situaciones más tristes y lamentables".

Por su parte, desde la Asociación de Enfermeros aseguraron que esta situación no es nueva y que ya se había advertido que "el personal de enfermería estaba siendo agraviado por Cristina Orlandi", dijo Valladares. Ahora, solicitaron un sumario abreviado contra la jefa de Terapia Intensiva del López Lima. "Nosotros pedimos que no siga de manera preventiva, y se la desafecte del servicio para disminuir el nivel de conflicto y evitar un riesgo mayor.

Además, Valladares afirmó que las dos enfermeras denunciantes "son las que se animaron a hablar de la violencia laboral en el servicio, pero el resto de los enfermos también está en conflicto con ella".