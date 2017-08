Denuncian que por los controles no venden más birras en la Isla Jordán

Indignada por la merma en las ventas de bebidas alcohólicas, la mujer realizó su reclamo al Municipio de Cipolletti. Dijo que ya no vende cervezas como antes porque la gente tiene miedo de que los controles le secuestren el auto.

"El fin de semana anterior secuestraron una docena de vehículos por los controles de alcoholemia. La Isla Jordán es un lugar lindo y tranquilo, pero las familias ya no la eligen por los controles. Yo no vendo nada y voy a tener que cerrar, porque no quiero trabajar únicamente para pagar el canon al municipio", expresó Alejandra Acevedo.

La mujer vive en el lugar hace 10 años, y maneja la cantina hace 11. De canon para conseguir el permiso de venta de bebidas alcohólicas paga 30 mil cada seis meses. El máximo de alcohol en sangre para conducir es de 0,5 gramos de alcohol sobre litro de sangre.