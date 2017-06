De Venezuela a Cipolletti en busca de un mejor futuro

William emprendió viaje a Argentina el 29 de noviembre de 2016 junto con sus primos, llenos de incertidumbre y temores pero con los corazones repletos de esperanza de que todo saldría bien y que las oportunidades llegarían. Si bien siempre le llamó la atención mudarse a España, el hecho de tener un pariente en Argentina lo convenció para elegirla como destino. Su compañera de vida y su nena lo apoyaron en la decisión y hoy esperan, con ansias, poder llegar a la ciudad lo antes posible.

El primer trabajo que consiguió fue en un lavadero de autos ubicado en la calle Lavalle pero, si bien pudo tener una fuente de ingresos, siguió buscando en otros nichos dejando currículums por todos los locales posibles. Con perseverancia e insistencia, hace al menos un mes lo llamaron de la pizzería Nicolino’s, ubicada en Mariano Moreno 185, para trabajar como mozo. De esta manera, tiene dos trabajos y la mente ocupada para no extrañar tanto a su familia.

“Me fui porque allá no se consigue trabajo y por la situación que se está viviendo. El tema de la seguridad es crítico, no se consigue nada, ni medicamentos ni alimentos. Ya va para dos meses de protestas del pueblo contra el Gobierno porque no hay respeto por nada ni nadie. La vida en Cipolletti es muy tranquila y el ritmo me encanta, yo me siento seguro de salir del trabajo a las tres de la mañana y saber que no me van a robar. Sé que muchos se quejan de la inseguridad, pero para mí es muy tranquilo. Lo que puedo decirles es que no dejen de luchar por un lugar más seguro y que no lleguen a los extremos a los que ha llegado Venezuela. Que jamás deje de ser un tema del cual hablar”, reflexionó.

Por el momento, William sigue trabajando full time para lograr estabilizarse económicamente y esperar que en diciembre pueda llegar su familia, a quienes sólo ha visto a través de videollamadas de Whatsapp. Su esposa es profesional y desea poder conseguir un trabajo para ayudar a mantener a la familia y mandar a la nena al colegio para tener un futuro lleno de oportunidades.

Una embajada en Facebook

Aunque la ciudad le gusta y cuenta que no le costó adaptarse, William destacó que hay un grupo en Facebook llamado “Venezolanos en Neuquén”, en el que hay integrantes de toda la zona del Alto Valle dispuestos a aportar su granito de arena para que la transición de un país a otro sea más fácil y también para poder conseguir trabajo más rápido.

Por la grave crisis económica y social que atraviesa su país, que se volvió cada vez más violento, muchos venezolanos buscan nuevos destinos para salir a flote y eligieron radicarse en el Alto Valle.

“A través del grupo de Facebook, nos ayudamos mutuamente y nos pasamos contactos. A veces alguno necesita enviar algo para Venezuela y si alguno viaja lo hace, o al revés, si viene alguien de allá nos trae algunas cosas que podríamos necesitar”, contó William sobre la “embajada” que crearon los venezolanos valletanos a través de la red social.

“A veces las personas se crean problemas que no son importantes, cuando hay personas que pasan por cosas más fuertes. Yo digo que nos ocupemos de que vale la pena, como la familia y su bienestar”. “Yo sigo adelante porque tengo una meta, y es tener a mi esposa y a mi hija conmigo para volver a empezar”. William Montilvia. Inmigrante venezolano radicado en Cipolletti

Adaptación: mucho frío y palabras nuevas

Otra cultura, muchas veces “otro” idioma y un clima que no se parece en nada al de su tierra. Adaptarse a la ciudad fue bastante sencillo, pero a las costumbres argentinas le resultó algo más complicado. William explicó que hubo algunos factores a los que le costó adaptarse, como por ejemplo la jerga argentina y algunas palabras que tienen otros significados en su país.

Entre risas, contó que muchas veces tiene que preguntarles a sus compañeros de trabajo qué significan algunos términos para no quedarse atrás en las conversaciones o chistes que se hacen entre ellos.

Por otro lado, mencionó que los argentinos son “un poco efusivos” y que los venezolanos tienden a ser más calmados, aunque no ha tenido ningún tipo de problema en adaptarse a ello.

No obstante, su mayor inconveniente es el clima invernal porque no está acostumbrado a las temperaturas bajo cero. “En Venezuela la temperatura más baja es de 19 grados, pero acá es muy helado, y más aún porque yo trabajo en un lavadero y en combinación con el agua se hace complicado”, explicó.

Sin embargo, pocos meses después de haber llegado a la ciudad, William está adaptado y convencido de quedarse. Por eso repite una y otra vez que su objetivo es lograr que su esposa e hija puedan viajar al valle y radicarse en Cipolletti. Tendrán que abrigarse, pero seguramente adaptarse a las costumbres cipoleñas les resultará más fácil gracias a la experiencia que está teniendo él mientras las espera ansioso.