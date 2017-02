De un arranque feroz a un empate con sabor a nada

Cipolletti y Deportivo Roca empataron 2 a 2 en los primeros 90 minutos de la Copa Canal 10, que se disputó en La Visera de Cemento y tendrá revancha el miércoles a las 21:30 en el estadio Luis Maiolino. El derbi tuvo poco de amistoso, hubo de todo, goles y juego rudo.

Gastón Valente salió jugando con Fabio Giménez, quien estaba bien parado sobre el lateral. Hugo Prieto siguió el arranque de la jugada con la mirada y un trote suave; y cuando el volante tuvo la pelota, aceleró. El delantero allense abrió el marcado, antes del minuto, para despertar a toda La Visera, en un clásico devenido en amistoso, un consuelo en lo deportivo y en lo económico, mientras se espera que el Federal A se reanude.

Cipolletti dio la primera estocada, pero se relajó. Hasta los 20 minutos, Roca intentó pero el local lo contuvo y además, volvió a lastimar. En una jugada preparada, Maxi Carrasco buscó a Germán Weiner, quien remató cruzado, al ras del sintético, nadie la empujó la pelota, nadie la despejó y se metió en el segundo palo de Maxi Paniccia.

Parecía que Cipo iba a tener una noche tranquila. Roca tardó unos minutos en salir del letargo, pero reaccionó a tiempo.

La visita tomó protagonismo, Cipo lo dejó y a los 21 minutos, en un área convulsionada, Matías Alasia sacó el primer intento naranja, pero nadie lo ayudó en el rebote y Fernando Fernández descontó de cabeza.

El local tuvo que salir a arriesgar un poco más, pero no encontró el camino y como Roca estaba más aceitado, siguió dominando. En eso, porque es un clásico, por frustración o por recurso, empezó a picarse el partido.

Gastón Pinto vio la tarjeta roja a los 41 minutos, cuando siguió de atrás a Kevin Guajardo y frente a la medialuna, lo bajó. Roca aprovechó bien el hombre de más. Fernández siguió complicando y se le sumó Guajardo. Antes del descanso, Henry Homann sacó a Weiner y metió a Nelson Seguel, para que juegue de 3, y evitar dar ventajas en la última línea.

Juan Pablo Pereyra hizo su presentación ante el hincha albinegro, pero no tuvo mucho contacto con el balón, la pelota no le llegó con claridad y no llegó desequilibrar.

En el complemento, el Albinegro cambió prácticamente todo el equipo. Hubo algunas apariciones individuales, pero el dueño de casa no logró hacerse del balón; y Alasia se tuvo que poner la capa, para salvarlo de la derrota. Aunque no pudo hacer nada, para que los roquenses no lo empataran. A los 25 minutos, Guajardo, quien lo había buscado varias veces ya, puso el merecido 2 a 2 para el Naranja.

Laspada también metió mano en el equipo, cuando Cipo ya había modificado casi un 100 por ciento los 10 en cancha. Roca fue compacto y se mantuvo por el mismo camino. El Albinegro se aproximó con pelotas paradas, que no tuvieron buen destino. Pero habrá revancha.

1500 personas se dieron cita anoche en La Visera para presenciar el clásico.

"Nos echan un jugador y esa fue la diferencia. A esta altura del torneo físicamente cuesta, once contra once pudimos hasta meterle el tercero”.Hugo Prieto. Delantero de Cipolletti,

en declaraciones a LU19.

La definición de la Copa Canal 10 se podrá ver por TV

La definición de la Copa Canal 10 podrá verse por TV. Sin público visitante, el partido de vuelta entre Cipolletti y Deportivo Roca será transmitido el miércoles a las 21:30. En caso de que persista el empate, el cruce se resolverá por penales.

En La Visera de Cemento, Roca dejó una buena imagen y terminó mejor que el Albinegro, que terminó sufriendo el hombre menos.

El partido de ida se desvirtuó tras la expulsión de Gastón Pinto al cierre de la primera etapa. La idea de Henry Homann era darle minutos a todo el plantel, por eso convocó a más de 20 futbolistas, pero tuvo que acomodarse a las necesidades.

Matías Alasia terminó siendo la figura del clásico. El arquero albinegro, en diálogo con LU19, reconoció que el partido se complicó tras la expulsión. “Nosotros nos quedamos con uno menos y se hace difícil, en un clásico y más hoy donde nadie tenía nada que perder”, dijo el 1.