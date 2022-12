Cuánto cobra Tini Stoessel por cada recital que da en el país y en el exterior

Tini Stoessel es sin lugar a dudas una de las artistas argentinas más importantes del momento, no solo del género pop, sino en general. Supo iniciar con música infantil de series cuando trabajó en Violeta, supo colarse en el mundo del pop, trascendió en el género urbano junto al ascenso de los traperos argentinos que la rompen en el mundo, probó con la cumbia y hasta se animó a hacer baladas.

Hace unos años había revelado que no es una persona muy ostentosa, y que su primera inversión fue el departamento donde vive: “Soy muy poco consumista: sigo manejando el 500 que me dio Fiat al cumplir dieciocho, no tengo compu y el televisor de mi cuarto fue regalo de mis papás”.

Tini.webp Tini Stoessel una de las artistas mejor pagas

A pesar de eso el constante crecimiento de Tini hizo que su economía y sus contratos crecieran conjuntamente. Es por ello que en febrero de 2022 la artista fue una de las figuras destacadas de la Fiesta de la Confluencia que se realizó en Nuequén, donde en un show gratuito para el público que brindó ella cobró un total de 13 millones de pesos, sumado el IVA, una suma exorbitante.

Además, los especialistas en el tema señalan que la ex Violeta está cobrando actualmente más del doble de lo que solía hacer en el 2020 previo a la pandemia. En la Fiesta Nacional de la Manzana en Río Negro en febrero de 2020 cobró 6 millones de pesos.

Además, según un informe se reveló que está entre los artistas argentinos que más cobran mensualmente por las plataformas digitales, donde se estima que facturó 48 mil dólares mensualmente y 572 en el año.

Además, según asegura la web Youtubers.me, la cual se encarga de analizar las ganancias de los artistas en la plataforma, la cantante tendría un patrimonio de € 1.33M - € 7.97M por sus reproducciones dentro de la plataforma desde que ingresó en 2016.