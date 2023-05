Cruces y escándalo en LAM ante una denuncia de maltrato

“Hasta los sábados damos show”, escribieron este sábado en la cuenta de Twitter de LAM luego del cruce tuitero entre Ángel de Brito y una de las angelitas del programa, Estefi Berardi. “Los rt y me gusta de Estefi Berardi contra el programa que la hizo famosa y contra el conductor que le dio su mejor oportunidad. El mismo que miró para otro lado cuando se comió el audio de Lali o mintió en el caso Bal”, escribió el conductor de LAM, y compartió la captura de pantalla de los mensajes que su panelista celebró y que apuntaban en contra de Yanina Latorre y de él.

Ante el mensaje, la panelista no se quedó atrás y retrucó: “Me diste la mejor oportunidad, me hiciste crecer y obtuve un montón de satisfacciones en muchos sentidos. Eso no quita que se permita la violencia y el maltrato. Son dos cosas diferentes”.