El juez federal Caludio Bonadio fue quién dictó la medida y pidió su inminente desafuero al Senado de la Nación a través de una resolución de 600 páginas que será publicada en el Centro de Información Judicial.

"En el mes de octubre en una conferencia de prensa difundimos un video en el cual se daba cuenta de los absurdo de esa citación a declaración indagatoria por delito de traición a la patria. Hoy hemos conocido este procesamiento por encubrimiento referido a hechos que nunca existieron, nunca se produjeron, no existen", sentenció la ex presidenta.

Además, arremetió contra Bonadio porque sostuvo que "los dos atentados terroristas a la Embajada y la AMIA son actos de guerra, no atentados terroristas" y que esta fue la única forma que tuvo "para traer de los pelos a la figura de traición a la Patria".

Por su parte, remarcó un párrafo textual de la resolución presentada por el juez federal a la que clasificó como "un disparate": "Todo ello -teniendo en cuenta el objetivo de los imputados con el desarrollo de la maniobra- nos lleva a durar de la imparcialidad que tendría que haber tenido el ex secretario de la Interpol, Robert Noble, y que por su relación con Timerman prestó colaboración a los imputados para armar una puesta en escena ante la sociedad argentina".

Ante los duros dichos en su contra, señaló a Mauricio Macri y al Gobierno Nacional como "el responsable de una organización para perseguir a la oposición" y que se vale de cuatro acciones para llevar a cabo esta tarea: "intimidar, asustar, tapar y provocar".

"No quieren que nuestra voz esté en el Senado. Es indisimulable porque hoy es jueves, último día hábil, y el lunes debíamos comenzar nuestra tarea en el Senado. No nos vamos a callar, ni asustar, no nos van a disciplinar no nos vamos a dejar provocar", Cristina Fernández de Kirchner.

Finalmente, le recordó a Macri que "la campaña electoral terminó en octubre".

