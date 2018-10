Hoy se despedirá de manera oficial de Patagonia, su último lugar de trabajo en Neuquén, mientras el profesor Jorge Casaprima arriba a la zona para tomar la posta en la preparación física.

Hoy será día descanso para los jugadores. Un plantel golpeado y “enojado”, como describió el nuevo conductor.

“Se percibe un ambiente de negatividad desde adentro hacia y afuera y, lógicamente, de los hinchas. Es un momento incómodo que debemos afrontar, haciendo cosas, provocándolas.

No podemos esperar que alguien venga a producirlas”, describió el ex marcador central de la institución. Más allá de los formalismos, entró al vestuario, pero no tomó decisiones todavía.