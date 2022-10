Confesó que manoseó a su hijastra menor y no va preso

Un hombre admitió que manoseó a su hijastra de 9 años de edad fue condenado en un juico abreviado a tres años de prisión en suspenso, por lo que no irá preso en esta instancia, y deberá cumplir pautas de conducta.

JG fue imputado por el delito de “abuso sexual simple, agravado por haber sido cometido contra una menor de dieciocho años, aprovechando la situación de convivencia preexistente”.

La causa derivó en una propuesta de juicio abreviado que presentaron la fiscal Adjunta,

Yésica Montenegro, la defensora de Menores, Alicia Merino y el defensor Oficial, Mario Nolivo, planteo que contó con la confesión del propio imputado y la aceptación por parte de la madre de la víctima.

El acuerdo estableció la condena a tres años de prisión de cumplimiento condicional, por lo que no lo lleva a la cárcel, pero con debe acatar medidas de comportamiento. Entre ellas fijar domicilio y no mudarse sin aviso, someterse al cuidado del Patronato de Presos y Liberados, presentarse una vez cada dos meses al Juzgado de Ejecución, no cometer nuevos delitos ni abusar de bebidas alcohólicas ni consumir drogas.

El juez Guillermo Maquero Lazcano aceptó el acuerdo y dictó la sentencia en esos términos. Consideró que había pruebas suficientes para declararlo culpable, como la declaración de la niña en cámara Gesell.

También tuvo en cuenta para acceder a la condicionalidad del castigo que el acusado no registra antecedentes penales computables.