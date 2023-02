Con qué famosa se mostró muy cariñoso Federico Bal en Carlos Paz

En una serie de fotos que se sacaron juntos, el actor se animó a posar besando a la mediática del cachete, mostrando la buena onda que tienen entre ellos y generando todo tipo de rumores, luego de que se supiera el largo listado de mujeres con las que engañó a su ahora ex novia Sofía Audrey.

En las últimas horas, en medio de la tormenta mediática que atraviesa, el actor usó sus redes sociales y casi sin quererlo, se terminó comparando con su padre, Santiago Bal, quien también tuvo varios episodios de infidelidad en su larga carrera mediática.

“Nunca me subí a un escenario por la plata, por suerte siempre pude hacerlo para jugar, para sanar, para transformarme. Quedan solo 11 funciones de esta obra hermosa. ¡Conocí gente increíble, quienes me enseñaron tantas cosas! Con @kinkyargentina rompí tabúes y se me abrió un camino enorme. Mi viejo decía que el teatro cura, sana, porque tus problemas personales por lo menos durante algunas horas desaparecen, quedan afuera. Y aparecen otros conflictos, otro universo: el de Lola. ¡Gracias a todos los que se acercan cada noche, sus aplausos y sus risas son mi motor siempre!”, escribió en sus redes.