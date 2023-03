Es que a pesar de tener solo un año y medio de edad, Emilio arrancó este lunes las clases en el jardín, acostumbrado a estar en una colonia en el verano, a diferencia de lo que pasa con la mayoría de los niños, el pequeño no sufrió el no estar pegado a su madre, aunque claro, Estefanía se quedó cerca ya que la primera semana se la conoce como de adaptación, para que nos niños empiecen a acostumbrarse a estar sin sus padres todo el tiempo.

Pero a pesar de la gran adaptabilidad del pequeño a estar sin su mamá, no hubo forma de lograr que durante su tiempo en el jardín no suelte el chupete, algo perfectamente normal para la edad que tiene. Sin embargo, Estefanía no pudo evitar reírse del tema con una foto en primer plano junto al bebé: “Les juro que Emilio no tiene pegado el chupete”.

Estefanía Pasquini Emilio Jardín 2.jpg

“El uso normal del chupete durante los primeros años de vida en general no causa problemas dentales a (prolongado) plazo. No obstante, el uso prolongado del chupete puede hacer que los dientes de los niños estén mal alineados”, explicó un odontólogo consultado por este tema.