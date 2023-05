Comerciantes impulsan el Consejo de Seguridad Ciudadana

Este año, el municipio roquense anunció la instalación de 33 nuevas cámaras de seguridad ubicadas en 15 puntos de la ciudad, que se suman a las instaladas por la provincia. En ese sentido, Grasso opinó que no hubo grandes cambios. "No lo estamos palpando para nada, hay una falta de prevención en la que hay que trabajar". Aclaró que si bien la policía trabaja bien en la elaboración de un mapa del delito, no hay coordinación con el resto de los organismos. "Tenemos que estar involucrados todos los actores para poder funcionar". El referente de la Cámara de Comercio, recordó que más allá de los grupos de WhatsApp que pueden llegar a funcionar entre comerciantes, es importante el llamado al 911.

El Consejo local de Seguridad Ciudadana tiene un antecedente en Roca durante la gestión de Carlos Soria. Grasso remarcó que "eso es lo que queremos retomar. Cualquiera con un interés genuino puede participar, brindar propuestas, sugerencias e ideas. Es un espacio interesante para mantenerlo el tiempo porque cuando se enfrían los hechos decaen estas cosas. Hay que mantenerlo", dijo. Anticipó que en 15 días volverán a reunirse para establecer un plan de trabajo sobre el proyecto.