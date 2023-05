Combustibles: estacioneros aseguran que el acuerdo de precios agravó la crisis del sector

Agregó que, haciendo una comparación de los precios de los combustibles de diciembre de 2019 con los de pizarra de abril 2023, la nafta super costaba en General Roca $ 47,54, mientras que en abril el valor era de $ 166. Es decir que el precio tuvo un incremento del 249,18 %, valor muy por debajo con respecto al índice de precios al consumidor, que fue del 428%, y el de incremento salarial del sector que fue del 411,51 %.

"Si tomáramos en promedio el incremento de todos los productos (las naftas sufrieron incrementos menores) el porcentaje de incremento en los precios fue de un 293 %, numero aun muy inferior a la inflación", agregó el dirigente estacionero.

Desde la Cámara valoraron el esfuerzo del gobierno nacional en tratar de contener la inflación, pero consideraron que el camino elegido no está dando los resultados esperados. "Es por ello que necesitamos plantearle al Secretario de Comercio que nuestra situación no es la misma que la de las compañías petroleras porque ellas, al participar del acuerdo, accedieron a mecanismos de compensación vía beneficios fiscales que no llegan a las estaciones de servicio", agregó Pirri.