Súper borracho y sin licencia: quedó colgando en un canal con su camioneta

WhatsApp-Image-2024-12-01-at-14.31.45-1068x801.jpeg Gentileza Centenario Digital

Además, el subcomisario Damián Jorquera explicó que al solicitar la documentación obligatoria, el conductor no contaba con licencia de conducir ni seguro obligatorio. En el lugar se apersonó un familiar del hombre que recibió el vehículo porque la Policía no contaba con una grúa para su traslado. Por cuestiones de seguridad y protocolares, se le realizó un alcotest que dio negativo y certificaron que tuviera licencia al día.

En Neuquén, alcoholemia 0

Este fin de semana se registró una situación totalmente inusual en los controles de tránsito de Neuquén. Acostumbrados a realizar alcotest positivos, el personal de tránsito no registró ni un solo borracho al volante.

"Hicimos controles aleatorios, móviles, patrullajes y tuvimos cero alcoholemia positiva", expresó sorprendido Francisco Baggio a LMC. El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana consideró que el resultado no es referencial de la conducta de los automovilistas, teniendo en cuenta que hubo poca movilidad el fin de semana y agregó: "seguramente se relaciona con el fin de mes, y el pronóstico".

En total se verificaron 274 autos de los cuales solo se retuvo a seis: "hubo algunas contravenciones, dentro de lo normal, por tema de falta de documentación, seguros o licencias en lugares donde comúnmente se realizan juntadas o recorridos, como la típica "vuelta del perro", como la Isla 132, la zona del Paseo Costero, calles Democracia y Olascoaga, Plaza de las Banderas y el Parque Este".

francisco pancho baggio controles transito

Controles de temporada

En diciembre comienza la temporada de verano y con ello, la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana anunció que intensificará los controles en la zona del Río Limay. "Recordemos que antes la municipalidad no tenía turno nocturno, y hace cuatro años que se encarga de cubrir la Isla 132 y el paseo gastronómico en Olascoaga", dijo Baggio y agregó que esto se complementa con el turno mañana encargado de la zona bancaria.

Además, señaló que la política de controles de tránsito tiene como eje el control frecuente y periódico para lograr un acostumbramiento: "es una política que busca fortalecer los espacios gastronómicos, para el vecino, para el turista, porque es la interesante y dinámica de una ciudad joven pero atada al cumplimiento de la normativa de tránsito".

En cuanto a la dinámica del control, explicó en qué casos se retiene el vehículo: "cuando no hay voluntad o no hay posibilidad se retiene el vehículo, por ejemplo, si no tenés seguro, por más voluntad que haya no se puede resolver, no podés sacar una póliza el sábado a la noche, pero si no tenés la licencia porque te olvidaste o no tenías se labra la contravención, si toma la conducción el acompañante con licencia".

operativo control alcoholemia paseo costero neuquen

Además, el funcionario destacó la labor de las inspectoras e inspectores de tránsito: "llevan la parte más difícil, el reclamo, el destrato en el mejor de los casos, cuando no el maltrato, insulto o agresión", e indicó que siempre intenta priorizar su participación de los controles para analizar la conducta de los automovilistas.