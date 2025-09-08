Semana de viento y nubes en Cipolletti: cómo estará el clima

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas también reportó que las temperaturas se mantendrán estables.

El clima de esta semana estará marcado por vientos fuertes y presencia de nubosidad prácticamente todos los días en Cipolletti y el resto del Alto Valle. Las temperaturas permanecerán en rangos entre los 3°C y los 20°C , con leves variaciones. El martes podrían verse precipitaciones.

Según el pronóstico extendido de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), este lunes el cielo permanecerá parcialmente nublado, con viento constante de 37 km/h y ráfagas de 50 km/h. La temperatura máxima será de 18°C. Hacia la noche, el cielo quedará completamente cubierto, el viento amainará. Las mínimas sobre el final de la jornada serán de 3°C.

El martes el cielo amanecerá cubierto y con probabilidad de precipitaciones durante el mediodía y la tarde, según el Servicio Meteorológico Nacional. La AIC, por su parte, informa que se esperan vientos leves con ráfagas de hasta 29 km/h durante el día.

Las máximas rondarán los 20°C. Las temperaturas mínimas serán iguales al lunes y se espera un leve aumento en la velocidad del viento en horas de la noche.

Nublado domingo 31Ago25

Para el miércoles, AIC prevé cielo despejado y ventoso. Las ráfagas durante la tarde podrían llegar hasta 76 km/h con una velocidad estable de 60 km/h. La temperatura permanecerá en rangos similares a días anteriores con 18°C de máxima y descendiendo hasta -1°C por la noche.

El jueves vuelven las nubes. Permanecerá cubierto durante el día y se despejará levemente hacia la noche. La temperatura continuará en los mismos rangos, con máxima de 21°C y mínima de 1°C. El viento se mantendrá leve durante toda la jornada.

El viernes marcará la tendencia para el fin de semana, con cielo parcialmente nublado y con temperaturas cálidas. Las máximas serán de 26°C y las mínimas de 4°C. A la noche el cielo llegará a estar mayormente cubierto. El viento será moderado con ráfagas de 46 km/h.

El sábado el rango de temperaturas será similar: entre 23° y 2°C. El cielo estará mayormente despejado y, a diferencia del viernes, el viento será más intenso, llegando a ráfagas de 61 km/h. Hacia la noche se espera que el cielo se cubra completamente.

El cambio climático adelantó la llegada de flamencos al Parque Provincial Tromen

La semana pasada se conoció unas increíbles imágenes que muestran el regreso de diversas aves al Parque Provincial Tromen, a 40 kilómetros de Chos Malal. En esta ocasión, se pudo reconocer a flamencos que regresan a la laguna luego de las bajas temperaturas.

Estas aves regresan a los humedales del Tromen que son de una importancia internacional para la conservación de la biodiversidad. Según explicó el guardaparque Rodolfo Freire a LMNeuquén, se cuenta con 117 especies de aves, desde el cóndor andino a los flamencos.

flamencos parque nacional tromen (1)

Freire, quien se encuentra trabajando en el parque provincial hace 21 años, remarcó que debido al cambio climático las aves regresan antes de lo previsto. Aunque normalmente a fines de septiembre aparecen, ya se pueden apreciar cisnes de cuello negro, patos, flamencos, entre otro en el lugar.

"Los inviernos son más cálidos y permite que la laguna se descongele antes y regresen", indicó el guardaparque neuquino haciendo referencia también a las pocas nevadas y poca agua luego del complicado invierno que atravesó la cordillera neuquina.

Respecto a la laguna a la que se refiere es la laguna Tromen, que se encuentra a 2120 metros sobre el nivel del mar, la cual se encuentra contigua al bañado Los Barros, un entramado de lagunas, pastizales húmedos y mallines que brindan sustento y hábitat a numerosas especies de aves acuáticas.