La fuerte historia de Ommi Ariana, la cipoleña que será parte del nuevo reality de América TV

Con ella representando a nuestra ciudad, este sábado a las 19 se emitirá el primer capítulo de El Juego Empezó, por América TV, con la conducción del exarquero Sergio Goycochea, secundado por Christian Sancho y la mencionada Muriega que acompañan al Goyco en la conducción y estarán al frente de los equipos.

image - 2025-04-29T145912.019.jpg Ommi junto a Christian Sancho y Celeste Muriega previo al gran estreno del reality.

Se trata de un programa de competencias grabado en exteriores, a orillas del río Paraná, en Escobar, que consta de 13 capítulos y combina competencia física, destreza, estrategia y motricidad fina en diversas pruebas. La dinámica enfrenta a cuatro equipos que compiten a lo largo de toda la temporada, manteniendo la incertidumbre sobre el ganador hasta el final.

“Esperando finalmente que salga por la pantalla el producto, tras grabarlo durante un mes. Con mucha expectativa, con ansias de saber lo que va a pasar y verlo del otro lado, cómo quedó editado, etc. Y ni te cuento de la emoción de mi familia cipoleña”, comparte sus sensaciones la encantadora Ommi.

image - 2025-04-29T145953.451.jpg Goyco junto al equipo azul que integra la cipoleña.

“Hay 4 equipos, se divide por colores (“amarillo, rojo, verde y el azul, el cual integro”). Un juego muy duro y depende también de las condiciones climáticas, porque es al aire libre. La primera etapa se filmó en el campo, con estructuras armadas para jugar y la segunda dentro del río Paraná”, amplía quien hace “apenas 7 meses” se mudó a Buenos Aires con el deseo de comenzar a edificar una exitosa carrera tras estudiar Arte Dramático en el IUPA de General Roca.

Su fuerte historia personal

Luego de brindar los detalles del programa, Ommi abre su corazón para repasar su fuerte y admirable historia de vida. Es que, justamente, cada participante del programa tiene un pasado complejo detrás y la cipoleña se lo anticipa a este medio.

“Todos tenemos un momento difícil que atravesar, nos sirve este juego para contarlo. Yo he tenido una parte de mi juventud complicada, me costó un poco lo que fue decidir mi rumbo. A mitad de mis estudios universitarios comencé con la transición de género, que aún no se cumplió un año, en mayo de 2024, que lo conseguí. Y además pasé por dramas familiares…”, revela y respira hondo.

Y continúa con su emocionante relato. “Hoy soy la única trans del juego y estoy orgullosa y feliz de poder tener la posibilidad, de la familia que me acompaña en forma incondicional y los adoro. El primer tiempo en este gran paso que di en mi vida lo hice de la mano de amigas de la Facu con las que estudiaba y de la actuación, que fueron un sostén muy importante”, reconoce quién a la vez hizo el secundario en el Pablo Besson.

Confesarle su elección a sus seres queridos fue lo que vino después. Y no resultó fácil por aquello de los estereotipos y prejuicios sociales: “Luego llegó el momento de comunicárselo a mis padres, al principio no fue fácil pero lo asimilaron muy bien. Y emprender el proceso. Como decía antes, se va a cumplir un año desde que empecé mi tratamiento de hormonas, así que feliz y orgullosa. Y ver hasta dónde puedo llegar…”.

Esa abrupta transformación de su cuerpo claro que le pasa factura. “Se siente el cambio físico a la hora de hacer esfuerzos, te va afectando todo. Encontrarme en un reality de destreza, con un cuerpo distinto, con menos fuerza que antes no es fácil y forma parte del proceso del cambio. Pero fue mi decisión la de entrenar, de demostrar”, resalta.

Su experiencia porteña fue de menor a mayor. En los primeros meses, “se hizo complicado, me vine sola y estuve un mes hasta que me pude acomodar. Fue frustrante al principio porque una pensaba que llegaba y empezaba a laburar de lo que quería, pero estuve en distintos rubros, no pagaban lo que correspondía...”, esgrime.

image.png Ommi es feliz en familia.

Así, pasó por distintos empleos para subsistir. “Estuve de recepcionista en una cervecería, trabajando en un kiosco jornadas de 11 horas de corrido, trabajos que no me permitían seguir buscando de lo que yo quería. También en un supermercado ocupándome de las tarjetas. Finalmente mi familia -Elena y Eduardo son sus padres- me dieron una mano grande para que pueda buscar de lo mío y así asistí al casting”.

Su hermano y su novio Germán, con el que “estamos desde noviembre, ya lo lleve a conocer Cipo y la idea es seguir este camino juntos”, completan su círculo íntimo.

“Gracias al apoyo de ellos también estoy acá. Toda mi familia estará expectante del estreno. El sábado incluso habrá reunión familiar en Cipolletti”, adelanta con alegría.

También reconoce a sus amigas y amigos de la secundaria y de la universidad: “Si bien no fue todo color de rosas me hicieron el camino fácil, he sabido rodearme de las personas correctas y no por nada mantengo mis amistades de toda la vida. Flor es una de ellas que me acompañó en este proceso. Súper agradecida también del paso por la universidad”.

image.png Estudió actuación en Roca y fue al Pablo Besson en la secundaria en Cipolletti.

En su momento de gloria, promete volver al pago apenas pueda: “Estuve en diciembre para las fiestas y la verdad es que se extraña mucho, y se siente el cambio de la amabilidad de la gente a la frialdad de las grandes ciudades, por eso las ganas de volver. Me sorprende la gente que me apoya desde Cipo con sus mensajes y su aliento y se extraña la cercanía”.

Ommi se la jugó con todo y, más allá del resultado del programa, ¡ganó en la vida real!

Elena, una mamá “súper orgullosa”

“Estoy súper orgullosa como madre de ella, se fue en agosto desafiándose y sabemos que Buenos Aires no es tarea fácil... Como mamá estoy muy contenta, se empiezan a ver los frutos de su dedicación al estudio, siempre fue muy concentrada y comprometida con lo que le gustaba. Está empezando a abrir una pequeña puerta.

¿Cómo tomé su decisión de vida? Obviamente en primera instancia te encontrás con lo que le pasa y su determinación ‘quiero cambiar mi historia de vida, transitarla de esta manera’. Al principio no es el diseño que uno pensó o lo fomatearon pero si amas a la otra persona, cómo haces para meterte en su corazón, saber lo que siente.

image.png Ommi, orgullo de su madre y familia.

La amo, mi obligación es la de acompañar, entender y no discriminar. No soy quien para prejuzgar a nadie, la abrazo con amor y respeto y le doy mi mano. Todo va desde el afecto.

Venimos de una familia humilde, de trabajo, sus abuelos siempre fueron nuestros pilares. Desde arriba mi papá estará super orgulloso de ella, tanto como yo”.