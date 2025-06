Gonza Cardozo tomó el consejo de la cipoleña de Boca que revolucionó Miami: "Quiero ir y conocer"

Del "me educó Ornella" a sus ganas de conocer Cipolletti

“Soy de Cipolletti no de Chipolletti como dijiste vos”, fue la observación en pleno videíto tribunero, de esos que son masivamente consumidos por los seguidores del ex ESPN.

También desde Estados Unidos, donde cubre las alternativas del certamen que convoca a los clubes más poderosos del planeta, Cardozo se prestó a la charlita con LM Cipolletti poniéndole la mejor onda.

“Me educó Ornella, muy bien, siempre se aprende algo nuevo”, tiró de entrada entre risas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GHCardozo/status/1933956529205686428&partner=&hide_thread=false Me cagó a pedos de entrada pic.twitter.com/GuKesru1Mb — Gonzalo Cardozo (@GHCardozo) June 14, 2025

Consultado sobre si alguna vez visitó el Alto Valle y específicamente la ciudad del puntero de la zona A del Federal A, el “Capataz de la Patagonia”, admitió un deseo: “No conozco Cipolletti, me gustaría ir y conocer como muchísimos lugares del país”.

Luego el confeso hincha de Racing se refirió a su gran presente personal y a los próximos pasos de su labor en el país del Norte mostrando desde otro costado la novedosa competencia que genera expectativa en todo el planeta.

“Acá me está yendo bien, siguiendo por ahora todo lo que es Boca en Miami y viendo algún que otro partido que se pueda. Viajo este sábado para Los Angeles para hacer River-Monterrey y ya vuelvo para el último partido de Boca en la fase inicial. Metiéndole, laburando”, sostuvo contento con el gran éxito de su trabajo independiente.

Enterado de la repercusión que tuvo el picante ida y vuelta con la muchacha de nuestra ciudad, aseguró en el final: “No la volví a cruzar a Ornella, capaz que aparece en la reacción del viernes ante el Bayern Münich, nunca se sabe...”.

Gonzalo Cardozo, el youtuber del momento, en exclusiva. ¿Habrá reencuentro con la "bostera" cipoleña? ¿Pronunciará bien, ahora, Cipolletti a pedido de Ornella? ¡Qué boquita!

La versión de Ornella Bilo

La rubia que quedó en boca de todos, justamente, contó detalles del encuentro del que habló el país: “Estaba tomando sol y él me preguntó si podía filmar la bandera y hacerme una nota. No pensaba que era tan conocido y mucho menos que iba a tener tanta repercusión. Cuando terminó la nota me contó que él cubría Racing y que a veces va a la cancha de Boca pero a la salida de la platea y yo voy a popular”, reveló a este medio.

Y repasó su increíble historia en el tablón azul y oro, alentando a Boca por la Argentina y el mundo. “Cuando me fui a vivir a Buenos Aires en 2010 habían visitantes entonces tuve el privilegio de conocer varias canchas con las dos tribunas llenas que es algo hermoso y ojalá vuelva. La Copa Argentina también me permitió descubrir estadios muy lindos del interior del país y ojalá que se juegue un partido en nuestra zona así me queda un poco más cerca -risas-. También viajé al exterior por Boca, estuve en Brasil, Uruguay, España y bueno ahora en Estados Unidos”, enumeró Ornella.

Quien en la región organiza torneos de póker hizo muchas locuras por el club de sus amores, entre ellas una imperdible: “El año pasado Boca jugaba en Córdoba y me iba en un micro desde Buenos Aires con los bosteros de Hudson. Me tenían que levantar en una estación de servicio y se olvidaron. Justo paró un auto con hinchas de Boca que no conocía y me llevaron hasta el micro, un bostero nunca va a dejar tirado a otro bostero…”, repasó la increíble anécdota.

La mitad más una...