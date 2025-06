DVN: todavía sin salita de salud, sin escuela y sin jardín de infantes

En el Distrito Vecinal Noreste (DVN) , no se han cumplido muchas expectativas de la población y el abandono se hace sentir. Hace meses que fue cerrada la salita de salud y no se ha vuelto a abrir y siguen paralizadas las obras de la escuela y el jardín de infantes. Y ni señales del supermercado que se iba a abrir.

VIEJA SALITA DE EL 30 PARA EL DVN.webp Los habitantes del Distrito Vecinal Noreste (DVN) se atendían en el pasado en el viejo Centro de Atención Primaria de la Salud de El 30, ubicado en el predio de la Escuela 109. Ahora está planeado construir en el mismo lugar una nueva salita. Los pobladores quieren que sea pronto.

Han transcurrido unos tres meses desde que se dejó de contar con los servicios del Caps y los pobladores que necesitan atención médica deben recurrir a salitas de barrios alejados, como la del barrio Anai Mapu, o al todavía más lejano Hospital Pedro Moguillansky, en Naciones Unidas y Venezuela.

Lo peor es que el otoño fue bastante frío y todavía queda por delante la temporada invernal y para la gente que necesita asistencia y carece de un vehículo propio se torna una prueba difícil recorrer las distancias a hora muy temprana con las bajas temperaturas que están haciendo. Como siempre, los más perjudicados son los niños y los ancianos.

En abril pasado, el intendente Rodrigo Buteler y el ministro de Salud de la provincia Demetrio Thalasselis anunciaron la construcción de un nuevo Caps para atender los requerimientos del DVN y barrios aledaños en el predio de la Escuela Primaria 109, ubicado a la vera de calle Presidente Illia.

Alarcón expresó que, hasta el momento, únicamente se ha procedido a derribar el edificio contiguo al establecimiento escolar y que hace años sirvió de sede para el Caps de El 30. Ahora, en el mismo espacio se erigirán las nuevas instalaciones de salud, pero los vecinos no saben cuánto tiempo más tendrán que esperar para que la obra se materialice.

Nueva salita para el DVN y alrededores

El viejo edificio que se echó abajo fue abandonado, en su momento, por cuestiones de seguridad. Y la salita, muy reclamada por los pobladores, se tuvo que ubicar en forma provisoria primero en la Delegación Municipal del DVN y luego en el inmueble de “lo de Castillo”. Pero ahora no cuentan con nada.

En relación con la Escuela Primaria y el Jardín de Infantes, el dirigente recordó que su construcción se paralizó antes de que terminara el ex gobierno nacional de Alberto Fernández y en la actual administración presidencial de Javier Milei no se ha movido ni un ladrillo. Como ha sido Nación la que ha financiado los trabajos, el gobierno provincial, a cargo de su ejecución, no ha podido continuar y terminar los emprendimientos.

Según Alarcón, habría una deuda de varias certificaciones con los empresarios contratistas de las obras y, en momentos como el actual, de prácticamente nula inversión pública nacional, el horizonte se presenta complicado para las expectativas de la comunidad. El hecho es que en el caso del Jardín lo que falta por concluir es mínimo, del orden del 5 por ciento de la construcción, y en el caso de la escuela el avance en la ejecución alcanzó un 80 por ciento.

Supermercado en espera

En cuanto al supermercado que se preveía instalar en el DVN, el vecinalista manifestó que a simple vista se observa que no ha comenzado su construcción, por lo que se aguarda que algún día arranque las tareas relativas al proyecto.

En este caso, se trata de un emprendimiento particular, para facilitar el cual el Municipio le vendió un terreno a la Cooperativa Obrera hace unos siete meses. Para los pobladores, sería trascendente contar cuanto antes con el establecimiento comercial, siempre en busca de diversidad de precios y productos.

La alternativa del supermercado fue planteada originalmente por el Grupo de Trabajo vecinal que integra Alarcón y tuvo el eco debido en el Municipio.

Mejoró el servicio de colectivos

El referente destacó que, entre las muchas pálidas, se ha registrado un avance positivo. Se trata de la mejora que ha experimentado el servicio de colectivos urbanos, que están respondiendo en forma más adecuada que hasta hace un tiempo en materia de horarios y frecuencias.

Lo único que ha encontrado negativo en este tema es que, según su información, se estarían utilizando colectivos viejos, aunque aparentemente refaccionados, que habían cumplido funciones en la vecina ciudad de Neuquén.