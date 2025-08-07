Cipolletti recibe las III Jornadas Norpatagónicas de Bioimágenes: innovación y formación en diagnóstico por imágenes

UFLO Universidad y Leben Salud organizan la tercera edición del evento, bajo el lema “La innovación en imágenes diagnósticas”.

El viernes 8 de agosto se realizará en Cipolletti la tercera edición de las Jornadas Norpatagónicas de Bioimágenes , organizadas por UFLO Universidad y Leben Salud , con el respaldo de instituciones educativas, sanitarias y científicas.

Bajo el lema “La innovación en imágenes diagnósticas”, el evento se desarrollará de 8 a 16 en el Complejo Cultural Cipolletti , con modalidad presencial y virtual. Será gratuito, con certificación oficial y valor académico.

Las jornadas están dirigidas a técnicos radiólogos, licenciados en bioimágenes, médicos residentes, especialistas y estudiantes . Habrá conferencias magistrales, talleres prácticos e instancias de simulación clínica, con foco en inteligencia artificial, tecnologías emergentes y seguridad del paciente.

“Será un encuentro ideal para reunir a los actores del diagnóstico por imágenes y fortalecer la formación continua con temas clave para lograr imágenes de calidad, diagnósticos certeros y mejores tratamientos”, destacó el doctor Jorge Ahualli, reconocido especialista y disertante.

Desde la región, la doctora Silvina Quintana subrayó la importancia del evento: “Contamos con tecnología de alta complejidad, pero necesitamos profesionales calificados para su uso eficaz. Estas Jornadas aportarán herramientas clave para enfrentar ese desafío”.

La propuesta forma parte de la estrategia conjunta de UFLO y Leben Salud para promover un ecosistema educativo innovador, alineado con los desafíos actuales del sistema de salud.

Agenda e inscripciones:

Jueves 7 de agosto – 18:30: Taller para médicos residentes. Inscripción al taller.

Viernes 8 de agosto – 8 a 16: III Jornadas Norpatagónicas. Inscripción presencial e inscripción virtual.

Sábado 9 de agosto – 9 a 13: Taller para estudiantes de Radiología. Inscripción al taller.

El evento cuenta con el acompañamiento de empresas y organizaciones como BAYER, DIGIMED, PHILIPS, SOMIT, FAARDIT Journal y Laboratorios Bacon, entre otras.