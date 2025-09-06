¿Cipolletti dejó atrás la tormenta Santa Rosa?: así estará el tiempo este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional varias alertas por viento y frío extremo, en algunas localidades patagónicas ya se registran hasta 9°C. Cómo estará en la ciudad.

Llegó el sábado y la buena noticia es que la tormenta de Santa Rosa ya quedó en el pasado y este fin de semana se presta para salir a disfrutar del sol en Cipolletti . El pronóstico tampoco anuncia alertas meteorológicas que pinten de amarillo la región, como sucede en otras provincias.

La síntesis de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) indica que el tiempo será cálido, con el ingreso de aire del noroeste y un ascenso de la temperatura. "Tardes soleadas, templadas a cálidas. El domingo por la noche viento. Lluvias y nevadas, en la cordillera. Más viento. Noches frías. Mejoran las condiciones en la semana", agrega en el informe.

La jornada del sábado en Cipolletti comenzó con un cielo despejado y temperaturas bajas . Hacia las 10 de la mañana el termómetro marcó los 7 grados , con una sensación térmica de 6 y vientos leves del este.

Con el correr de las horas, el ambiente se volverá más templado. Para el mediodía la temperatura rondará los 11 grados, con viento del noreste y cielo soleado.

Durante la siesta se registrarán temperaturas más altas: a las 14:00 la temperatura llegará a 15 grados y cerca de las 15:00 alcanzará la máxima de 16 grados. El viento del noreste se mantendrá moderado y el índice UV se sostendrá entre 4 y 5, lo que implicará precauciones para protegerse del sol.

Por la tarde y en horas de la noche el cielo seguirá despejado. A las 17:00 el registro marcará 17 grados, con vientos calmos. Con el avance de la noche, el termómetro descenderá hasta 10 grados a las 23:00, con sensación térmica que llegará a los 9º grados.

Balneario Isla Jordán 2.jpg El inicio del sábado 6 registró temperaturas cálidas en la zona de la Isla Jordán, Cipolletti.

Por otro lado, en la ciudad de Neuquén, este sábado la AIC anticipa una temperatura máxima de 19°C con cielo totalmente despejado y poco viento. Las ráfagas más fuertes girarán en torno a los 22 kilómetros por hora. Tampoco hay probabilidad de lluvias en el horizonte. Sin embargo, hacia la noche la temperatura disminuirá considerablemente, por debajo de los cero grados, hasta llegar a -1°C.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) arroja un diagnóstico de situación parecido, con una temperatura máxima de 18°C por la tarde y sol pleno durante toda la jornada. Incluso por la noche estará despejado. La probabilidad de precipitaciones es nula y los vientos pronosticados no superarán los 31 kilómetros por hora. El frío se hará sentir en torno a los cero grados.

Pronóstico del domingo en Cipolletti

La madrugada del domingo en Cipolletti comenzará con cielo despejado y 8 grados. Que descenderán a los 5º a las 8 de la mañana con nubes y vientos moderados de noroeste. Para el mediodía la temperatura subirá a 12 grados, manteniéndose el cielo parcialmente cubierto y con ráfagas leves del norte.

Durante la tarde, las temperaturas subirán hasta los 18 grados a las 17:00 horas, con intervalos de sol y nubes y vientos moderados del noroeste. Al anochecer, el cielo volverá a despejarse con 14º a las 20:00 y descendiendo a 13 grados hacia la medianoche, cuando se prevé viento moderado del oeste y condiciones estables.

La capital neuquina tendrá un domingo con temperaturas cálidas pero con cielos parcialmente nublados. Según la AIC, la temperatura máxima será de 20°C y la mínima, de un 1°C. Hacia la noche, estará mayormente cubierto y aparece el viento, con ráfagas en torno a los 58 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional, en cambio, pronostica una amplitud térmica menor, entre una máxima de 15°C y una mínima de 8°C. Coincide en que la jornada del domingo será mayormente nublada, aunque es nula la probabilidad de precipitaciones y los vientos más fuertes oscilarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora.

SFP Gente en el Rio Limay y en Parque Norte (16).JPG El tiempo este domingo es muy bueno, aunque con la mañana algo fresca en Neuquén. Sebastián Fariña Petersen

En otras provincias: alerta por fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una alerta amarillo que indica un temporal de viento que afectará tanto a la provincia de La Rioja como Catamarca.

"El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos", aclararon desde el organismo.

Asimismo, brindaron una serie de recomendaciones para tener en cuenta:

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

mapa_alertas (2) Catamarca y La Rioja tienen alerta amarilla por temporal de viento.

Alerta amarilla por frío con temperaturas bajo cero

Por otro lado, el SMN emitió otra alerta amarilla para este sábado, donde se indica que varias provincias van a estar afectadas por temperaturas extremas de frío, con sensación térmica bajo cero.

Ya en las primeras horas de la jornada, según el ránking del organismo, la localidad de Maquinchao en Río Negro tenía 9°C bajo cero, también Chapelco en Neuquén registraba 6.4°C bajo cero, por su parte Bariloche tenía 7.7°C bajo cero.

Frio extremo.jpg El Servicio Meteorológico Nacional avisó que habrá "alerta por frío extremo" en 15 provincias. En una de Córdoba tendrán nevadas.

El pronóstico de fuertes heladas en la mayor parte del Valle

Las temperaturas mínimas promedio de la madrugada de hoy se ubicaron entre -1°C y 1°C en la región del Valle.

Después de dos días con temperaturas que perforaron los -6 en el momento clave de la floración de frutales de carozo, los productores tuvieron una jornada de respiro. Las temperaturas mínimas medias en la mayor parte del Valle de Río Negro y Neuquén se ubicaron por encima de los 0°C no generando daños en las plantaciones en floración.

Sobre las primeras horas de la madrugada alcanzaron a perforar en algunas zonas los 0°C pero luego la tendencia se revirtió y el termómetro paso a positivo hasta la salida del sol del día de hoy.

El pronóstico elaborado por la AIC y el INTA señalaba para la noche de ayer, viernes 5, cielo despejado con vientos débiles o en calma. Alta presión atmosférica. Hacia la noche y madrugada, brusco descenso de la temperatura. Probabilidad de heladas en toda la región. A continuación se detalla el informe.