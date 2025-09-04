El clima en Cipolletti: el fin de semana se acerca con viento e inestabilidad

El frío seguirá muy presente en varios puntos de Río Negro. En Cipolletti el viento será protagonista.

El viento será protagonista en Cipolletti y el resto de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico para este fin de semana en Cipolletti . Las condiciones se mantendrán estables en gran parte de la provincia. Sin embargo, en algunos sectores, el frío seguirá haciéndose sentir. En varios puntos también se espera viento con ráfagas fuertes.

El viernes se anticipa despejado en Cipolletti, con mínima de 0°C y máxima de 14°C. No se esperan precipitaciones y los vientos soplarán del oeste entre 7 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

El sábado la mínima será de 4°C y la máxima de 16°C, también sin lluvias. El viento se mantendrá moderado a fuerte, del sector oeste, con ráfagas de hasta 50 km/h.

viento cipolletti.jpg

El domingo subirá un poco más la temperatura: mínima de 5°C y máxima de 17°C, cielo mayormente despejado y vientos del oeste de 13 a 22 km/h, sin ráfagas intensas ni precipitaciones.

Línea Sur

Tomando como referencia a Ingeniero Jacobacci, el viernes se espera una mínima de -6°C y máxima de 11°C, con vientos leves del oeste (24–32 km/h) y ráfagas de hasta 50 km/h. El sábado subirá a 15°C y el domingo a 16°C, manteniendo las ráfagas fuertes y sin lluvias.

viento zapala generica ruta 22

Cordillera: Bariloche y El Bolsón

El viernes será frío en toda la zona Andina, las mínimas rondarán los -6°C y las máximas los 11°C, con vientos moderados de hasta 17 km/h. Sin precipitaciones. El sábado, el tiempo seguirá estable con máximas de 15°C en Bariloche y 13°C en El Bolsón.

El domingo se mantendrá nublado: máximas de 12°C en Bariloche y 13°C en El Bolsón.

Costa: Viedma y alrededores

En la costa, tomando de referencia a Viedma el viernes se espera mínima de -2°C y máxima de 13°C, con ráfagas de viento que podrían llegar a los 36 km/h. El sábado subirá a 16°C y también se incrementarán los vientos, que llegarán a los 57 km/h



Para el domingo, 18°C de máxima y el viento no cesará, podría haber ráfagas de hasta 60 km/h.