Alerta por fuerte viento en Cipolletti: a cuánto llegarán las ráfagas

El invierno no terminó y el frío con temperaturas bajo cero sigue en Cipolletti , a pesar de los días primaverales que asomaron la semana pasada. A su vez, este miércoles se sentirá viento fuerte y rige un alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) indica que este miércoles 3 de septiembre se presenta con un día cubierto y una temperatura máxima de 11 °C , con vientos del suroeste que alcanzarán los 47 km/h , con ráfagas de hasta 53 km/h . Por la noche, el cielo se despejará, la temperatura descenderá bruscamente a -6 °C y el viento será de 34 km/h . con ráfagas de la misma intensidad.

Por su parte, el SMN emitió alerta amarilla por viento para este miércoles por la mañana. La advertencia del Servicio Meteorológico Nacional cubre todo Río Negro y gran parte de Neuquén. El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 30 y 55 km/h, con ráfagas que podrán superar los 80 km/h", puntualizó el organismo nacional.

En la vecina provincia, el alerta abarca la zona Confluencia - Este de Añelo - Este de Pehuenches - Picún Leufú. Y también está vigente en las siguientes zonas de la provincia: Catán Lil - Collón Curá - Zapala - Zona baja de Aluminé - Zona baja de Huiliches - Zona baja de Lácar; y Los Lagos.

Viento (6).JPG Maria Isabel Sanchez

Cómo sigue el tiempo los próximos días en Cipolletti

El jueves 4 de septiembre, el cielo estará despejado durante toda la jornada. Las temperaturas comenzarán a subir, con una máxima de 14 °C durante el día, aunque por la noche serán de -3 °C. Los vientos serán leves, con dirección del suroeste por la mañana y del este por la noche. Durante el día soplará a 15 km/h. y por la noche las ráfagas serán de 26 km/h. No hay alertas meteorológicas para esa jornada en Río Negro y Neuquén.

Para el viernes 5 de septiembre, el cielo permanecerá despejado. Las temperaturas alcanzarán los 15 °C durante el día y una mínima de -2 °C por la noche. Los vientos, provenientes del noreste, tendrán una velocidad de 22 km/h durante el día y 24 km/h por la noche con ráfagas de 34 km/h.

Viento (3).JPG Maria Isabel Sanchez

El fin de semana traerá cielos variados y temperaturas más cálidas. El sábado 6 de septiembre será un día despejado, con una máxima de 19 °C. y ráfagas que rondarán los 24 km/h. Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura mínima será de 1 °C. El viento será del noreste, con ráfagas de hasta 39 km/h por la noche.

El domingo 7 de septiembre, el cielo estará mayormente cubierto, con una máxima de 19 °C durante el día y ráfagas de 24 km/. Por la noche se prevé una temperatura de 4 °C. y un incremento del viento: soplará a 30 km/h. con ráfagas de 60 km/h.