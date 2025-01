Busca a su perra en forma desesperada y gratificará al que la encuentre

Lorena se define como “re bichera”. El número de mascotas que cuida así lo confirma. “ Son 7 perros y 3 gatos” entre Cipolletti , donde vive y El Bolsón , la otra ciudad rionegrina donde pasa también algunos de sus días. Pero “conexión como la que tengo con Baguira” , la pastora alemán que se perdió en el barrio Las Calandrias y de la cuál no tiene novedades aún “es única” .

Por eso, admite estar “angustiada” y a la vez sorprendida, “porque la buscamos por todo Cipolletti y no aparece” . La mujer, que trabaja en Tres Ases , promete que gratificara a quien la ayude a dar con el paradero de la perra .

“Se perdió el viernes al mediodía, tiene casi 3 años. Yo había viajado a El Bolsón, mi hija la soltó junto a otras perras, salieron afuera, las otras volvieron y ella no. No la encontramos por ningún lado”, comenta afligida la mujer.

Falsa alarma pero ayuda igual a otra perra

Se ilusionó cuando le avisaron que supuestamente había aparecido en Fernández Oro pero se trató de una confusión. “Me avisaron de una perrita en Oro pero no es la mía, está flaca, la tengo de tránsito”, explica quien suele ser muy generosa con los animales.

Si bien evita revelar cifras, adelanta que habrá recompensa para el que aporte una pista que le permita llegar a su querida perrita. “No doy cifra pero gratificaré devolución”, aclara.

“Es dócil, re buena. Tiene pequeño retraso madurativo, se le nota en los ojitos, no tiene tanta chispa como los demás de su raza. Me la regalaron cachorra, desde entonces la tengo, duerme adentro, viajan conmigo. Esta vuelta no la pude llevar porque justo se rompió mi vehículo así que fui en colectivo”, explica.

“Ella camina chueca, caída de cadera, pero muy mimosa, conexión con ella. Los amo a todos pero con ella es distinto, tan agradecida, tan sentimental, tan bebota, regalona, por eso ando medio bajón”, culmina. No es para menos.

Cómo ayudarla

Cualquier dato o información sobre la perrita deberán comunicarlo al 2995104149 que Lorena estará atenta a las novedades.

Maltrato animal

En octubre pasado, personal policial rescató a un perro en total estado de abandono de una vivienda en la que a la vez fue encontrado otro picho muerto, en un indignante caso de maltrato animal.

Según informaron autoridades policiales, “se tomó conocimiento a través de una vecina de calle Rotary Internacional al 3000 por olor nauseabundo en cercanías del lugar”.

Acto seguido, “se constituyó personal policial donde conforme a inspecciones se logró establecer que, sobre el interior de la casa ubicada por la misma calle yacía el cuerpo de un can ya muerto, quedando en el exterior un segundo animal en estado de abandono”.

El parte policial, de la Subcomisaría 68 Distrito Cipolletti, acotó que en ese contexto “se le recepcionó denuncia formal a la vecina que nos alertó de esta situación dándole así conocimiento a la fiscal en turno”.

“Luego de hacer constataciones y diligencias de rigor, en el día lunes se llevó a cabo el allanamiento solicitado desde esta unidad, con motivo de poder rescatar al restante can que se encontraba en el lugar quien ya se encuentra fuera de la vivienda, con los cuidados requeridos por parte de zoonosis municipal”, culminó el informe policial.