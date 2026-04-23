Cipolletti será sede de una jornada clave sobre eficiencia energética y construcción sostenible

Convocan a profesionales de la construcción, arquitectos e ingenieros a sumarse a una jornada sobre eficiencia energética y etiquetado de viviendas en Río Negro. ¿De qué se trata y como inscribirse?

El 13 de mayo se llevará adelante en Cipolletti una jornada sobre Eficiencia Energética y cómo acceder a las certificaciones. (Foto: archivo)

Se realizará en Cipolletti una jornada federal centrada en el etiquetado de viviendas y la construcción sostenible , una temática que gana cada vez más relevancia en el sector energético y de la construcción . La actividad, que ya tiene abiertas sus inscripciones, estará destinada a empresas, desarrolladores, constructoras y profesionales como arquitectos e ingenieros civiles.

El encuentro se desarrollará el 13 de mayo en el auditorio de la secretaría de Energía y Ambiente , ubicado en la intersección de Los Arrayanes y Los Sauces, y reunirá a referentes provinciales, nacionales y del ámbito privado. El objetivo será analizar el presente del etiquetado de viviendas en el país, compartir experiencias y debatir sobre los desafíos que implica avanzar hacia un modelo de construcción más eficiente y sustentable.

Una política que busca consolidarse

La jornada se enmarca en una política que Río Negro viene fortaleciendo en los últimos años en materia de eficiencia energética. Este enfoque apunta no solo a mejorar la calidad de las viviendas, sino también a fomentar un uso responsable de la energía y reducir el impacto ambiental de las construcciones.

En ese sentido, la provincia ya avanzó en la ampliación de su red de certificadores, la capacitación de nuevos profesionales y la emisión de las primeras etiquetas de eficiencia energética para viviendas. Se trata de herramientas que permiten evaluar el desempeño energético de los hogares y brindar información clave para optimizar consumos, reducir costos y mejorar el confort.

plano arquitectura casa Una vecina del barrio San Lorenzo de Cipolletti descubrió que su vecino construyó sobre su terreno. Ilustración Canva

Qué temas se abordarán

El programa de la jornada incluye un primer panel en el que se expondrá el estado de situación del Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas (PRONEV), junto con los avances en su implementación en distintas jurisdicciones. Allí también se compartirán experiencias concretas, como el caso de Río Negro y el desarrollo de auditorías, así como ejemplos de otras provincias como Santa Fe.

Un segundo bloque estará enfocado en la aplicación práctica del sistema, con presentaciones sobre reglamentación térmica, sistemas constructivos eficientes y soluciones innovadoras para reducir el consumo energético en viviendas y edificios.

Entre los temas técnicos, se destacan las nuevas metodologías de construcción, el diseño de envolventes térmicas y el uso de tecnologías que permitan mejorar la eficiencia en calefacción, refrigeración, iluminación y provisión de agua caliente.

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Convocatoria al sector

La directora de Evaluación de Proyectos de la Secretaría de Energía y Ambiente, María del Carmen Rubio, explicó que la iniciativa busca acercar información actualizada a los actores del sector. “El objetivo es convocar a las empresas, constructoras y profesionales para ponerlos en conocimiento del estado de situación del programa nacional”, señaló.

Además, remarcó que durante la jornada se expondrá el avance del programa en la provincia: “Vamos a comentar cómo estamos en Río Negro con el PRONEV, la implementación, con las etiquetas que hemos logrado emitir y el cumplimiento de la ley provincial”.

Rubio también destacó el valor práctico del encuentro: “Se van a presentar herramientas concretas vinculadas a nuevas metodologías de construcción, las envolventes térmicas y cómo reducir los consumos energéticos en viviendas y edificios”.

Inscripción abierta

Desde la organización indicaron que las personas interesadas deberán completar un formulario de inscripción previa, ya que los cupos son limitados. La convocatoria apunta a generar un espacio de intercambio técnico y actualización profesional en un contexto donde la eficiencia energética se posiciona como una variable clave en el desarrollo urbano.

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Qué es el etiquetado de viviendas

El Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas, creado por la Resolución N°5/2023 de la secretaría de Energía de la Nación, busca implementar un sistema unificado en todo el país para clasificar las viviendas según su nivel de eficiencia energética.

La herramienta central es la Etiqueta de Eficiencia Energética, un documento que asigna a cada vivienda una calificación que va desde la letra “A” (máxima eficiencia) hasta la “G” (menor desempeño). Esta clasificación se basa en el Índice de Prestaciones Energéticas (IPE), que mide el consumo teórico de energía necesario para cubrir las demandas de calefacción, refrigeración, agua caliente e iluminación a lo largo de un año.

El IPE se expresa en kWh por metro cuadrado por año y permite comparar viviendas bajo un mismo criterio técnico, independientemente de su uso real. Este indicador se convierte así en una herramienta clave para orientar políticas públicas, incentivar mejoras en el sector y promover construcciones más eficientes en todo el territorio nacional.