Mirtha, la diva de la escuela: A los 76 terminó la primaria como abanderada

Capaz de convertir un momento triste en un proyecto, de encontrar en una situación angustiante una motivación para salir adelante. Así es "Mirtita". “Cuando murió mi marido, pensaba y lo hablaba con mis seres queridos ¿y ahora qué voy a hacer? Surgió la opción de un curso de uñas al principio pero desistí porque no me veía. Y luego me propuse terminar la primaria tras 65 años, porque había dejado a los 11 en sexto grado, me faltaba solo séptimo”, confiesa con emoción a LM en un miércoles en el que planeaba “ir a retirar el boletín” al establecimiento educativo.