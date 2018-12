Cipo, listo para la vuelta a las prácticas el 3 de enero

Ya no contará a Fernando de la Fuente y le queda un cupo extra disponible que la Subcomisión no está tan segura de utilizar. De hacer uso de esa chance, todos los caminos conducen a un delantero, aunque en el mercado no resulta fácil encontrar algún nombre en condiciones que se encuentre libre o provenga de una liga amateur.

El contacto entre Guillermo San Pedro y Gustavo Coronel es constante en este sentido, más allá de que son días sin entrenamientos programados y todos los futbolistas se encuentran licenciados.

De todas maneras, a todos se les entregó un plan de mantenimiento físico.

Mostaza pasó la escoba en Racing

Reinaldo Merlo depuró el plantel de Racing de Córdoba, más allá de que reglamentariamente sólo podrá sumar a dos nombres. La falta de compromisos y el cuidado personal desgastaron rápidamente la relación entre el ex mediocampista central y la dupla Diego Pallares-Pablo López. Fue el propio Manuel Pérez, titular de la Comisión Directiva, quien lo anunció. “En lugar de pedir, tienen que darle a la gente”, apuntó.