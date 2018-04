En declaraciones a los medios, Rioseco afirmó que el primer cruce del albinegro será en su ciudad. "Tal cual lo veníamos anunciando previamente, en la que sólo esperábamos la conformidad por parte de la AFA, trámite que se efectuó en la jornada de hoy. El día 18 de abril en el Coloso Ruca Quimey se enfrentará Cipolletti con Arsenal de Sarandí", dijo Rioseco.

La organización de la Copa le confirmó a LM Cipolletti que hay acuerdo, pero advirtieron que todavía la AFA no dio el ok. En casos similares, la institución no puso reparos a la sede elegida. La duda pasa por la fecha. La Copa quiere que se juegue "el 18 o la semana posterior", algo que complicaría más a Cipo que a Arsenal. El Albinegro está fuera de competencia y rescindió contratos, mientras que los del Viaducto tienen fechas pendientes de la Superliga y ya descendieron, por lo que su objetivo principal sería avanzar de fase en la copa.

Rioseco aseguró que también estará la oportunidad de otro partido por la Copa Argentina el 9 de mayo, entre los que mencionó dos posibilidades: Chacarita-Maipú de Mendoza, o Tigre y Almirante Brown de Puerto Madryn.

"El Consejo de Seguridad de la AFA nos estuvo visitando y nos realizaron recomendaciones sobre el operativo en el estadio. La semana que viene se habilitará la venta de entradas en el Club Cipolletti

En marzo pasado quedó oficializado que Cutral Co volverá a ser sede de la Copa Total Argentina. El año pasado recibió tres encuentros de la edición pasada, en el estadio Coloso del Ruca Quimey. Albergarán nuevos partidos correspondientes al certamen integrador.

Cipolletti debe enfrentar a enfrentar a Arsenal de Sarandí en su tercera participación en la Fase Final.

