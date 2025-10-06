Tarta de espinacas: una receta simple y nutritiva

Un clásico de la cocina casera que se reinventa en cada mesa: fácil de preparar, versátil y heredero de antiguas recetas mediterráneas.

Cada vez que el aroma invade la cocina y el dorado del horno anuncia que está lista, sabés que la tarta de espinacas es mucho más que una simple comida. Es un plato que combina sencillez, sabor y tradición. Saludable, rendidora y fácil de preparar, es una de esas recetas que atraviesan generaciones y se adaptan a los tiempos sin perder su esencia.

Este clásico del recetario doméstico tiene todo lo que se busca en la cocina cotidiana: ingredientes accesibles, una preparación sin complicaciones y un resultado que gusta tanto en el almuerzo de diario como en una cena improvisada. Pero además de ser deliciosa y práctica, la tarta de espinacas tiene un origen interesante que conecta con antiguas tradiciones culinarias del Mediterráneo.

En su versión más tradicional, la tarta de espinacas se prepara con pocos ingredientes: hojas frescas de espinaca, cebolla, huevos y, en muchas casas, un toque de queso o crema para aportar cremosidad. La masa puede ser casera o comprada, y el resto depende más de la técnica que de la cantidad de pasos.

Primero se cocinan las espinacas al vapor o con apenas un poco de agua hasta que pierdan volumen. Luego se escurren bien y se mezclan con la cebolla previamente salteada. A esa base se le agregan los huevos batidos —que actuarán como ligante— y condimentos simples como sal, pimienta o nuez moscada. Algunos suman queso rallado o ricota, y otros incorporan crema o leche para lograr un relleno más suave.

La mezcla se vuelca sobre la masa que forra el molde, y en menos de media hora de horno a temperatura moderada el resultado es irresistible: una tarta dorada por fuera, húmeda por dentro y con ese sabor vegetal profundo que sólo la espinaca puede ofrecer.

De Grecia a Italia y de Italia a la Argentina

Aunque hoy sea un plato cotidiano en nuestro país, sus raíces son mucho más antiguas y viajeras. En Grecia existe la spanakopita, una tarta salada hecha con masa filo, espinaca, cebolla, queso feta y huevo. Su nombre lo dice todo (spanaki significa espinaca y pita quiere decir pastel) y es una receta que se prepara desde hace siglos, tanto en hogares como en celebraciones tradicionales.

En Italia, sobre todo en Liguria, aparece otro antecedente importante: la torta pasqualina. Esta preparación típica de Pascua lleva espinaca o acelga, huevos enteros incrustados en el relleno y muchas capas de masa —originalmente 33, en honor a los años de Cristo—. Su carácter simbólico y festivo convirtió a esta tarta en un plato especial para compartir en familia durante las fiestas religiosas.

Con la llegada de la inmigración italiana y mediterránea a la Argentina, esas recetas cruzaron el Atlántico y se adaptaron a los ingredientes disponibles. Así nacieron versiones más simples, menos ceremoniales pero igualmente sabrosas, que con el tiempo se transformaron en parte del menú cotidiano. Hoy, la tarta de espinacas es un ejemplo perfecto de esa fusión entre tradición y adaptación.

Ingredientes

500 g de espinacas frescas

½ cebolla

2 huevos

1 base de masa para tarta

Queso rallado, crema o ricota (opcional)

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Desarrollo

Lavar bien las espinacas y cocinarlas hasta que se ablanden. Escurrir y picar.

Saltear la cebolla en aceite hasta que esté transparente. Mezclar con las espinacas.

Batir los huevos y agregarlos a la mezcla junto con el queso o la crema, si se desea. Condimentar.

Forrar un molde con la masa y verter el relleno.

Hornear a 180 °C durante 30 - 35 minutos, hasta que esté dorada y firme.

Dejar templar unos minutos antes de cortar para que no se desarme.

Más que una receta, un símbolo

La tarta de espinacas es mucho más que la suma de sus ingredientes: representa la unión de la cocina casera con las tradiciones del mundo, un plato que viajó desde el Mediterráneo hasta nuestras mesas y que sigue evolucionando con cada cocinero. En ella conviven el sabor, la historia y el ingenio doméstico, ese que transforma lo simple en memorable.

Tal vez por eso nunca pasa de moda. Porque con su color verde intenso, su textura suave y su aroma inconfundible, esta tarta sigue siendo la prueba de que la cocina más rica no necesita complicaciones: apenas un puñado de ingredientes, un poco de horno y muchas ganas de compartir.

