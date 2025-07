"Me enteré de que tenía hepatitis C de casualidad": por qué hay que testearse, al menos, una vez en la vida

“Me enteré de que tenía hepatitis C de casualidad, al realizarme un análisis de sangre cuyos resultados le llamaron la atención a mi médico. En ese momento, no había tests específicos de hepatitis C porque no se había identificado el virus; se hablaba de ‘hepatitis no A, no B’. Aunque desconozco cuándo o cómo lo contraje, es posible que haya convivido décadas con el virus. Afortunadamente, logré curarme antes de que me afectara significativamente el hígado, pero muchos voluntarios y amigos no tuvieron esa suerte”, contó Rubén Cantelmi, presidente de la Asociación Civil Buena Vida, una organización que acompaña a pacientes con enfermedades hepáticas.