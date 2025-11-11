Lemon pie saludable, sin harina y sin azúcar: cómo hacer esta receta que está lista en minutos

Esta receta dulce, pero saludable, es muy elegida como postre. En detalle, cómo prepararlo para imitar el sabor del tradicional.

Lemon pie saludable, sin harina y sin azúcar: como hacer esta receta que está lista en minutos

El lemon pie es uno de los postres más tradicionales de la pastelería . Una de sus mayores ventajas es su equilibrio entre el ácido del limón, el dulzor del merengue y la base crocante. Sin embargo, en los últimos años han aparecido diferentes versiones que desafían la receta tradicional, pero que son más saludables y prometen tener el mismo sabor que el original .

El lemon pie saludable es una alternativa ideal para aquellas personas que buscan una opción de postre dulce por la noche, pero también desean no excederse con las calorías.

Entre las distintas versiones de esta torta, hay una que se destaca por sus valores nutricionales , al mismo tiempo que conserva el sabor tradicional. Además, se utilizan ingredientes más simples , fáciles de encontrar en la mayoría de los hogares, y nutritivos.

Por ejemplo, la harina blanca se reemplaza por avena, el azúcar por endulzantes naturales y la manteca por texturas más ligeras, sin perder consistencia ni brillo en el resultado final.

Cómo preparar el lemon pie saludable

Siguiendo esa línea, la fécula de mandioca actúa como espesante natural para la crema de limón, logrando una textura elástica y brillante como la original, mientras que el merengue se mantiene estable sin utilizar a almíbares ni azúcar tradicional de la receta.

Para hacerlo, el proceso de elaboración mantiene el orden: primero la base, luego el relleno y finalmente se suma el merengue. La diferencia más clara está en los tiempos y proporciones, ya que el de este postre busca llegar al mismo sabor dulce, pero con menos calorías.

Paso a paso, cómo preparar el lemon pie saludable

El primer paso para realizar este postre será preparar la crema de limón. Para ello, se licúa el limón entero con el agua hasta obtener una mezcla uniforme. Luego se coloca en una olla junto con la fécula, la yema y el endulzante.

La temperatura del fuego debe ser media para no quemarla de entrada, batiendo de manera constante hasta lograr que la mezcla espese y adquiera un color amarillo más fuerte. Una vez lista, se deja reposar con un film en contacto para evitar que se forme una capa superficial. Para obtener un resultado más rápido, lo ideal es meterlo un rato largo en la heladera.

Para la base, hay que seleccionar un recipiente lo suficientemente amplio como para mezclar la avena, el salvado, el polvo de hornear, la ralladura y el endulzante. Asimismo, se agrega agua de a poco hasta lograr una masa apenas moldeable. Acá juega un papel fundamental el reposo, clave para que la avena absorba el líquido. Luego, hay que meterlo en un molde, preferentemente de silicona, y se hornea a 200 °C durante unos 20 minutos, hasta que la base esté firme y dorada.

Paso a paso, cómo preparar el lemon pie saludable

Con ambas preparaciones en reposo, finalmente llega el momento del merengue sin azúcar. Para ello, las claras se baten hasta alcanzar el punto nieve y se incorpora el endulzante. Para lograr una consistencia más resistente, algunos expertos en pastelería aconsejan sumar goma xántica.

Al momento de unificar las preparaciones, primero se vierte la crema de limón bien fría sobre la base horneada, y luego se suma el merengue por encima. Para darle el toque final, se recomienda enviarlo nuevamente al horno, precalentado a temperatura alta, para lograr el dorado característico del lemon pie.

Ingredientes del lemon pie saludable

Los ingredientes para la base:

½ taza de avena molida

¼ taza de salvado de avena

Ralladura y jugo de ½ limón

Endulzante natural (stevia, eritritol o similar)

1 cucharadita de polvo de hornear

Agua, cantidad necesaria

Los ingredientes para la crema de limón:

1 limón (pulpa y parte amarilla de la piel)

1 taza de agua

Endulzante natural, a gusto

1 yema de huevo

3 cucharadas de fécula de mandioca

Los ingredientes para el merengue sin azúcar: