Charlotte Caniggia confesó qué no se habla más con sus padres y contó las razones

Sin guardarse nada, la modelo enfrentó una fuerte pregunta. “¿Te llevás bien con tus papás?”, quiso saber un usuario anónimo. “No, no tengo ningún tipo de relación con ninguno de los dos. Cuando se separaron me dieron la espalda ambos”, fue la dolorosa revelación de Charlotte.

Charlotte Caniggia confesó cómo se lleva con sus padres.jpg Charlotte Caniggia estaba con ganas de hablar y le pidió a sus seguidores que preguntaran lo que quisieran sobre su vida.

Luego, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia precisó por qué ya no se vincula con sus padres. “Solo me hablan para buscarme pelea o me hablan mal. Así que no me hablo con ninguno de los dos”, fue su desgarrador relato.

Por más que ahora lo tiene asumido, el rechazo de sus padres es un puñal clavado en el corazón para Charlotte. “Ya no me importa pero sí lo pasé muy mal y estuve muy triste con esta situación”, se sinceró la influencer.

La ex participante de El Hotel de los Famosos también recibió una consulta profunda, que respondió con soltura y franqueza. “¿Estás conforme con tu vida’”, le preguntaron. “Sí, estoy conforme. Solo que a veces me gustaría tener padres presentes, cosa que no tengo les interesa estar presentes a ninguno de los dos”, sostuvo la modelo.

Para ella, la familia se redujo drásticamente tras la separación de sus padres. “Mi única familia es mi hermano Alex y gracias a Dios que lo tengo. Estamos solitos, pero somos muy unidos”. Por eso, Charlotte desborda de emoción por la futura paternidad de Alex y Melody Luz. "Estoy super contenta que voy a ser tía”, aseguró la modelo, que en 15 días cumplirá 30 años. ¿Será esa la ocasión en que logrará reencontrarse con sus padres?