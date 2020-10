Caprio: "Nunca me fui del club, es mi casa"

Sin embargo, luego del30 de julio pasó a formar de los miles de futbolistas libres y cuando el Federal A recobró impulso, llegó el llamado nuevamente de Cipolletti para volver.

"Estoy feliz de estar, nunca me fui del club, es como mi casa. Me lo dicen todos y así lo percibo. El técnico sólo me preguntó si tenés ganas de estar, y le deje claro que sí, me muero de ganas de estar acá", expresó el santafesino formado deportivamente en Unión.

La lucha por el puesto será un mano a mano con el regional Facundo Crespo, en quien la institución tiene depositadas las mayores expectativas y lo fue a buscar tras cumplir sus primeros tres años de vínculo deportivo. "Con Facu tenemos una excelente relación y será una pelea interna muy sana", blanqueó una de las últimas incorporaciones al grupo de que conduce Gustavo Raggio, que todavía no se ha retirado del mercado de pases.