Brusca sorprendió con sus dicho sobre el romance con Laurita Fernández

Todo comenzó cuando Joaquín el Pollo Álvarez opinó sobre ese vínculo mientras tenía a Peluca Brusca en un móvil. “Te voy a decir una cosa, lo que pasa es que los quiero mucho a los dos. Muchas veces, yo no hago preguntas y digo cosas al aire, Pelu. Le tengo fe a esta pareja, loco. No me pregunten por qué. ¿Viste que hay veces que le tenés fe a una pareja y hay veces que no? Si no lo tuviese, no lo diría tampoco, pero le tengo fe”, expresó el Pollo.

“Creo que me complemento. Me encanta que ella me dijo ‘Pelu, esto no está bien’, o ‘¿por qué no sumamos esto?’. Y a mí me encanta decirle ‘dale para delante’, o ‘fijate esto’. Si eso funciona y todos sabemos el rol que ocupamos, buenísimo. Nuestra relación laboral no cambia, sí a veces es medio raro cuando sentís que querés darle un beso o tocarla porque al lado están tus compañeros de laburo”, cerró el entrevistado, muy enamorado.