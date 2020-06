Brasil dejó de informar la cifra total de muertes por coronavirus

Allí señalan que la nación latinoamericana se han confirmado 672.846 casos y 35.930 fallecimientos. De esta forma, Brasil sigue siendo el segundo país con más casos positivos después de EE.UU. y el tercero en términos de muertes después del país norteamericano y el Reino Unido.

Ayer, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó el cambio en la metodología de la divulgación de datos sobre el covid-19 en el país. "La difusión de datos sobre las últimas 24 horas permite seguir la realidad del país en este momento y definir estrategias apropiadas para servir a la población", señaló Bolsonaro en su cuenta de Twitter.

image.png

"La acumulación de datos, además de no indicar que la mayor parte ya no tiene la enfermedad, no retrata el momento del país", sostuvo el mandatario, agregando que "otras acciones" para mejorar la notificación sobre los nuevos casos también "están en marcha".

Además, Bolsonaro declaró que a partir de ahora el Ministerio de Salud divulgará los datos acerca de la situación del coronavirus en las últimas 24 horas a las 22 (hora local) con el objetivo de "evitar informes con cifras menores e inconsistencias".

Previamente este miércoles, el Ministerio de Salud comenzó a publicar un informe diario sobre el COVID-19 en Brasil con un retraso de varias horas y ya después de la transmisión del principal noticiario vespertino. La medida provocó fuertes críticas en los círculos políticos y legales de Brasil. Los parlamentarios ven en ella el riesgo de manipular los números y preparan acciones para el Supremo Tribunal Federal para garantizar la transparencia sobre la realidad de la pandemia, informó el periódico Folha de San Paulo.

